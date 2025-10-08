SNSのインスタグラムでKNBアナウンサーになりすまして、投資を勧誘するいわゆる「なりすまし詐欺」が相次いで見つかりました。なりすましアカウントからメッセージが来た人を清水記者が取材しました。



こちらは、KNBの森本千瑛アナウンサーのインスタグラムのアカウントです。



そして、こちらが、森本アナウンサーになりすました偽のアカウントのひとつ。





なりすましは、無断でアナウンサーの画像を使ったり、アカウント名を似せたりして本人であるかのように見せかけます。偽アカウントでは、「knb」が「kub」となっているなどしていますが、よく見ないとわかりません。また、偽アカウントをフォローして投稿を確認すると、本物のアナウンサーが書き込んだようにみえる内容でした。森本アナウンサーの偽アカウントからフォローされた人はー。「正直、僕は全然気づかなかったです。トップの画像もまるっきり一緒ですし。いつも見ているテレビ局の方だし、そこまで警戒はしてなかったかなって自分では思っていますね」こちらは、偽アカウントから送られてきたダイレクトメッセージです。「市場情報や株式選定のテクニックをシェアする」「割安で優良な銘柄も無料で紹介している」などとして、LINEグループへの参加を促しています。「森本さん、こんなこと送ってくるのかなって正直まず思ったのと、投稿が異様に少ないなと思ったので、なんか変だなと思って」SNSでのアナウンサーなりすましは、全国的に相次いでいて、KNBでも複数のアナウンサーの偽アカウントが確認されています。県警のまとめでは今年、先月末の時点でSNS型投資詐欺は8件で、被害額はおよそ1億3650万円にのぼります。アカウントをよく確認し、偽物にはフォローやメッセージのやりとりなどをしないよう注意してください。キャスター詐欺に遭う危険が身近なところにひそんでいると感じました。キャスター「いつも見ているテレビ局の人だからそこまで警戒しなかった」というコメントもありました。アナウンサーという存在が悪用されるのは悲しいですね。キャスターKNBアナウンサーから投資に関するメッセージを送ることはありません。また、インスタグラムの公式アカウントは、KNBウェブサイトのアナウンサー一覧から確認できるので気をつけてください。