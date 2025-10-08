歴代のモーニング娘。で「おしゃれだと思うメンバー」ランキング！ 「辻希美」を僅差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は9月16日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「歴代モーニング娘。のメンバー」に関するアンケート調査を実施しました。
モーニング娘。は、1997年にオーディション番組『ASAYAN』（テレビ東京系）をキッカケに誕生。シングル『LOVEマシーン』をはじめ、多くのヒット曲を発表して国民的な人気を得ました。2014年1月1日からは、アーティスト名の後ろに西暦の年号を入れて表記し活動を続けています。
今回は、「歴代のモーニング娘。で『おしゃれ』だと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。
2位に選ばれたのは辻希美さんです。2000年に第4期メンバーとして加入した辻さんは、ユニット・ミニモニ。としても人気を獲得。2004年には加護亜依さんとユニット・W（ダブルユー）を結成するなど、2004年にモーニング娘。を卒業するまで大活躍します。
卒業後の2007年に俳優・杉浦太陽さんと結婚し、その後はママタレントとして大ブレーク。ベビー服ブランドやライフスタイルブランドのプロデュースを行うなど、おしゃれなママタレントとしても活躍中です。
回答者からは、「子育てしながらも、とてもキレイにオシャレしている印象がある」（20代女性／愛知県）、「辻ちゃんのママファッションはいつもとてもおしゃれで魅力的です」（40代女性／東京都）、「自分に似合うメイクや服をよくわかってる感じがする」（30代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
1位は後藤真希さんが獲得しました。1999年に3期メンバーとして加入した後藤さんは、シングル『LOVEマシーン』でセンターポジションを務めて、いきなり大ブレークします。ユニット・プッチモニ、ソロアイドルとしても活躍し国民的人気を獲得。2002年にグループを卒業するまで、トップアイドルとして幅広い世代から支持を受けました。
現在でも美しい美貌をキープし、ライフスタイルや美容情報を発信するYouTubeチャンネルも運営。ファッションセンスが良く、女性からの支持も集めています。
回答者からは、「スタイルもよく、インスタで見ても何を着ても似合うなと思う」（50代女性／愛知県）、「当初のギャル風ファッションもおしゃれだったし、いまも私服がとても素敵だから」（30代女性／神奈川県）、「インスタみてます。さりげなくオシャレできれい」（30代女性／福岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
