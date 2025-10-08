LDH発のD.LEAGUEチーム LDH SCREAMのチームテーマ曲「SCREEEAM feat. HONEST BOYZ®︎, RIKI, MASAHIRO, JIMMY, KOKORO」が、10月7日に配信リリースされた。

LDH SCREAM は『D.LEAGUE 25-26 SEASON』より新たに参戦する、LDH唯一のプロダンスチーム。チームオーナーにEXILE HIRO、チームディレクターにEXILE NAOTO、クリエイティブプロデューサーにSHIGE、Deeを迎え、“CHAMPIONSHIP優勝”を目標に今シーズンより始動。メンバーは平均年齢17.3歳の10名となっている。

チームテーマ曲は、LDH SCREAM結成のために行われた『LDH D.LEAGUER AUDITION』の4次審査にて、D.LEAGUE同様にレギュラー8名の座を賭けて争う“ポジション8バトル”の課題曲として誕生。D.LEAGUEでは全ラウンドでチーム登場時に使用され、まさにチームの顔ともいえる1曲だという。

Y2Kサウンドを感じさせる華やかなイントロから、ビートチェンジでR&Bへと展開し、聴く者を飽きさせない構成が際立つ本作は“登場曲”にふさわしい迫力を備え、さらにマイクリレーも繰り広げられる。参加アーティストには、チームディレクター EXILE NAOTOが牽引するHONEST BOYS、BALLISTIK BOYZのRIKIとMASAHIRO、PSYCHIC FEVERからJIMMYとKOKOROがフィーチャリングとして参加している。

歌詞には〈The champ is here!〉の力強いフレーズや〈叫べ 俺らは誰だ？〉と繰り返すパートがあり、会場全体が一体となって叫び、歌い、楽しめるライブアンセムとなっている。

LDH SCREAM 武蔵 コメント

本日、LDH SCREAMのチームテーマ曲「SCREEEAM feat. HONEST BOYZ®︎, RIKI, MASAHIRO, JIMMY, KOKORO」がリリースとなりました。この曲は、僕たちが悩んだりぶつかったりしても、自分たちを信じて前に進もうとする強い気持ちが表現されている曲だと思います。LDH SCREAMは、年齢も近く、まさに今しか出せないエネルギーを持ったメンバーが集まっています。だからこそ、パフォーマンスでは、曲の熱量を全身で表現し、観てくださる方に僕たちの想いが伝わるよう、全力で挑みます。ぜひ応援よろしくお願いいたします！

