『進撃の巨人』一番くじに新作登場！ リヴァイが初のMASTERLISEフィギュア化
TVアニメ『進撃の巨人』を題材にした「一番くじ 進撃の巨人 〜獣の巨人は俺が仕留める〜」が、10月11日（土）から、全国の「ローソン」店舗や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】圧倒的な存在感！ A賞は“獣の巨人”のフィギュア
■エレンやエルヴィンのアクスタも
今回発売されるのは、TVアニメ『進撃の巨人』に登場するキャラクターのフィギュアや雑貨アイテムが当たる、全9等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞には、圧倒的な存在感を放つ“獣の巨人”がMEGAIMPACTシリーズフィギュアで初登場。次いでB賞には、リヴァイ兵士長が初のMASTERLISEシリーズフィギュアで用意される。
またC賞からE賞には、エレン、リヴァイ、エルヴィンの「ビッグアクリルスタンド」がラインナップされるほか、F賞の「クリアポスター」、G賞の「ちょこのっこフィギュア」、H賞の「アクリルスタンド」、I賞の「ぽこっとちゃーむ」などの雑貨アイテムも勢ぞろいする。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、約45cmの超大型巨人がMEGAIMPACTフィギュアで提供される予定だ。
