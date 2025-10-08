バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは18、19日に行われるSAGAアリーナ（佐賀市）でのホームゲーム開幕2連戦（対クインシーズ刈谷、いずれも午後2時5分開始）でオンリーワンのプレゼントを準備した。当日の観戦チケット所持者が対象。

GAME1の18日はブレスレットタイプのグッズ「PIKABON（ピカボン）」が先着3500人に配布される。得点や演出に合わせて光るため、アリーナと一体となった幻想的な応援を楽しめる。

GAME2の19日は佐賀を舞台に活躍する人気アニメ「ゾンビランドサガ」との限定コラボシャツが、先着5000人に配られる。

女子日本代表ミドルブロッカーで昨年のパリ五輪にも出場した荒木彩花（24）は、ここでしか手に入らないオリジナルの応援アイテムを身にまとい、新たなパワーを得た様子だ。「（チームの）全員が意識を高く持って臨みます。女王奪還を常に頭に入れて、全員の力で優勝したい」。全員の2文字に「ファン」も含まれているのは言うまでもない。（西口憲一）