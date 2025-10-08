「人生で初めて見たかも」「すごい曲芸」サンフレ中島洋太朗の衝撃フィニッシュにファン驚き「止めれるGKいないと思う」
驚愕のフィニッシュだ。
サンフレッチェ広島は10月８日、ルヴァンカップ準決勝・第１戦で横浜FCと敵地で対戦。33分、中島洋太朗が先制点を奪う。
自陣からのロングフィードに走り出す。胸トラップで収めてボックス内に進入。寄せてくる相手を背に、左を向いた瞬間、即座に右に向き直す。相手の対応が一瞬、遅れた隙を見逃さずにシュート態勢に入り、左足を振り抜く。ほぼ角度のないところからニアサイドに流し込んだ。
試合を中継するスカパーの公式Xが「予測不可能！振り向きざまニアへ！」と題して得点シーンを公開。「なんやこれ見たことないすごい曲芸」「サッカーIQ高すぎだろ」「これ世界中見渡しても止めれるGKいないと思う」「人生で初めて見たプレーかも」といった声があがっている。
19歳の妙技にファン・サポーターもうなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ターン早っ！ そこから狙って入るの!? 中島洋太朗の驚愕ショット
