米AMDは10月7日（現地時間）、プロセッサ向けの新製品として「AMD Ryzen Embedded 9000」シリーズを発表した。産業用PC、自動化システム、マシンビジョンアプリケーション向けに最適で、産業用顧客が求める優れた電力効率、低遅延、および長期にわたる安定性を実現するとしている。
組み込み向けプロセッサの「AMD Ryzen Embedded」シリーズに、Zen5アーキテクチャ採用モデルが投入されるという内容。Zen5世代では4nmプロセスによる製造で高い性能と動作効率のバランスを備えており、消費電力は65Wから170Wまで柔軟に調整可能。AVX-512命令セットをサポートするほか、単体でAMD RDNA 2アーキテクチャベースの小規模なグラフィックスを統合して映像出力も行える。
組み込み向け「AMD Ryzen Embedded」シリーズにZen5アーキテクチャが投入へ - 3D V-Cache仕様も