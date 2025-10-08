◆バレーボール男子 国際親善試合 第２日（８日、東京・有明アリーナ）

大注目の日本と欧州の王者対決第２戦で、世界最高峰リーグのイタリア１部セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者・ペルージャが大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーと対戦し、ペルージャが３―０で連勝した。

第１セット（Ｓ）は日本代表主将の石川祐希が先発から外れるも、途中出場し３枚ブロックをかわすなど、見せ場を作った。サントリーの高橋藍は６得点と活躍したが、ペルージャが２５―１９と先取した。

第２Ｓは石川のスパイクを藍がブロックするなど、日本代表エース対決も見られた。２５―２１でペルージャが連取。第３Ｓは序盤、サントリーがリードしていたものの、後半にペルージャが８連続得点を奪うなど、２５―１８とストレート勝ちを収めた。

石川は３Ｓいずれも、途中出場。藍は第３Ｓ途中でベンチに下がったが、両チーム最多の１６得点を記録した。

◆国際親善試合 サントリーとペルージャは１月に２６年１２月末までのパートナーシップ契約を締結。「Ｑｏｏ１０ ワールドチャレンジシリーズ」は７、８日に１万５０００人収容の有明アリーナで初開催。観戦チケットはチームと同じホテルに泊まれるなど特典が付く１口１００万円のプレミアム体験ツアーから５０００円のものまで開幕前に完売。今大会限定のオリジナルユニホームも制作。２６年にはイタリアでも開催予定。

