自民党の高市総裁が、新執行部のひとり、萩生田幹事長代行を「傷もの」と表現しました。いわゆる裏金問題で不記載のあった議員の起用には、与野党から批判も出ています。

■新執行部立ち上げも…つきまとう“裏金問題”

自民党・高市総裁

「よろしくお願いします」

新執行部を発足させた高市総裁。8日は野党へ挨拶まわり。立憲民主党との挨拶では、高市総裁からこんな発言が。

立憲民主党・野田代表

「『傷もの』がひとり、という表現で萩生田さんを紹介されてましたね」

自民党の派閥のいわゆる裏金問題で、収支報告書に2700万円を超える不記載があった萩生田氏。その後、無所属で立候補した衆議院選挙で当選し、今回、幹事長代行に起用されました。その萩生田氏を高市総裁は、「傷もの」と表現したといいます。

立憲民主党・野田代表

「萩生田氏の場合は他の旧安倍派の幹部の方とまた違って、政策秘書の方が略式起訴になって、罰金刑を受けているということもある。より説明責任が出てきていると思いますので」

新執行部を立ち上げた高市総裁ですが、いわゆる裏金問題がつきまといます。

■靖国神社 秋の例大祭中の参拝見送る方針

7日の公明党との会談では、斉藤代表から、政治とカネの問題について「全容解明」を求められ、靖国神社への参拝などとあわせて懸念が解消されなければ、連立を継続できないと伝えられました。

そうした中、周辺によると、高市総裁が、靖国神社で今月17日から行われる秋の例大祭中の参拝を見送る方針であることがわかりました。日中、日韓関係への悪影響を考慮したとみられるほか、公明党にも配慮したとみられます。

■山本元国家公安委員長を「政審会長」に起用

一方、自民党の人事をめぐっては新たな動きも。自民党は参議院の幹部のひとりである「政審会長」に、山本順三元国家公安委員長を起用することを決めました。いわゆる裏金問題で不記載があった議員が、党幹部に起用されるのは2人目です。

問題発覚後にまだ選挙を経ていない山本氏の起用について、自民党の松山参院会長は、「政倫審で議論をし、一定のけじめはついた。適材適所だ」と説明しています。

野党の立憲民主党議員からは「これは良くない。裏金議員の復権だ。これでは協力できる部分もできなくなる」との声が出ています。

高市総裁は今後、公明党との協議とあわせ、閣僚人事に本格的に着手するとみられます。