中国ドラマ『与鳳行』第1話「人間界への逃亡」が、YouTubeで特別公開された。

参考：チャオ・リーイン×ケニー・リンが織りなす運命の愛 『与鳳行』場面写真一挙公開

本作の原作・脚本を手がけたのは、大ヒット作『蒼蘭訣～エターナル・ラブ～』の原作者であり、人気作家の九鷺非香（ジウ・ルー・フェイシャン）。自身のドラマ化作品で脚本も手がけるのは、『招揺』『護心（原題）』に続き3作目となる。

『楚喬伝～いばらに咲く花～』で大ブームを巻き起こしたチャオ・リーインとケニー・リンが、再びタッグを組み、異世界時代劇で再共演を果たした。

チャオ・リーインが演じるのは、政略結婚から逃れた霊界の戦神・沈璃（シェン・リー）。ケニー・リンが演じるのは、仙界に生きる孤高の神君・行止（シンジ―）。感情を封じてきた彼が、沈璃と出会い、愛と運命の狭間で揺れ動く。

第1話では、霊界の戦神であり“碧蒼王”と呼ばれる沈璃（チャオ・リーイン）は仙界との政略結婚を命じられるが、どうしても受け入れることができず、人間界へ逃亡。追っ手との壮絶な闘いの果てに負傷し霊力を失って、鳳凰のヒナの姿に変わってしまう。やがて肉売りに捕らえられ、食材として売りに出されそうになる彼女を救うのが、謎めいた書生・行雲（ケニー・リン／一人二役）。偶然の出会いから、彼は小さな鳳凰を自らの屋敷へ連れ帰る。

ヒナの姿の沈璃と、その言葉を理解する不思議な力を持った行雲との奇妙な共同生活が始まる。自分の姿を受け入れられずに苦悩する沈璃に対して、飄々としながらも時に優しさを見せる行雲。霊力を取り戻せばすぐに去ると心に決めていた沈璃だが、この出会いが彼女の未来を大きく変えることに。

本作のデジタル配信は、10月8日より各事業社にて順次配信予定。また、SVOD（定額制動画配信）は、12月3日よりFODで全話独占先行配信が決定した。DVD-BOX1の発売は10月8日、BOX2は11月12日、BOX3は12月3日と続く。BOX3に収録予定の特典映像では、キャスト・スタッフインタビューやメイキング映像のほか、日本語と中国語の字幕を並列にしたMV映像やオリジナルのオープニングとエンディング映像などが収録される。さらに、購入する店舗によってオリジナルの購入特典も用意されている。Amazonでは、L判ブロマイド10枚セット、アニメイトではミニフォト15枚、楽天ブックスでは L判ブロマイド15枚が付属される。

