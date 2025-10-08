川崎F山本悠樹の“ドライブシュート”に会場騒然「落ちすぎ」「100回蹴って入るかどうか」「これは無理」
川崎フロンターレのMF山本悠樹が8日のルヴァンカップ準決勝第1戦・柏レイソル戦で決めたゴールが反響を呼んでいる。
ボランチで先発出場した山本は前半10分、ペナルティエリア手前左から右足でシュート。相手に当たって高く上がったが、ドライブ回転がかかっていたことで急降下し、GKの手を弾いてゴール右に突き刺さった。
ディフレクションとはいえ、漫画のような軌道のドライブシュートにスタンドは騒然。同シーンの動画を投稿した『スカパー!国内サッカー』の公式X(旧ツイッター/@sptv_football)に対し、「ゴラッソ!!!!!」「軌道がすごい!」「落ちすぎ」「100回蹴って入るかどうか」「いやいやえぐい」「これは無理だ」などの反応が寄せられた。
ボランチで先発出場した山本は前半10分、ペナルティエリア手前左から右足でシュート。相手に当たって高く上がったが、ドライブ回転がかかっていたことで急降下し、GKの手を弾いてゴール右に突き刺さった。
ディフレクションとはいえ、漫画のような軌道のドライブシュートにスタンドは騒然。同シーンの動画を投稿した『スカパー!国内サッカー』の公式X(旧ツイッター/@sptv_football)に対し、「ゴラッソ!!!!!」「軌道がすごい!」「落ちすぎ」「100回蹴って入るかどうか」「いやいやえぐい」「これは無理だ」などの反応が寄せられた。
GOAL— スカパー!国内サッカー (@sptv_football) October 8, 2025
川崎フロンターレがファーストチャンスで先制!
相手に当たりゴールに吸い込まれる!
#ルヴァンカップ プライムラウンド
⚔️準決勝 第1戦#川崎フロンターレ 1-0 #柏レイソル
⌚️10分
⚽#山本悠樹(川崎フロンターレ)
スカパー!で全試合LIVE配信中https://t.co/Ow1PmOUTuE pic.twitter.com/tRhnxMEAmi