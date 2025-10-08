　川崎フロンターレのMF山本悠樹が8日のルヴァンカップ準決勝第1戦・柏レイソル戦で決めたゴールが反響を呼んでいる。

　ボランチで先発出場した山本は前半10分、ペナルティエリア手前左から右足でシュート。相手に当たって高く上がったが、ドライブ回転がかかっていたことで急降下し、GKの手を弾いてゴール右に突き刺さった。

　ディフレクションとはいえ、漫画のような軌道のドライブシュートにスタンドは騒然。同シーンの動画を投稿した『スカパー!国内サッカー』の公式X(旧ツイッター/@sptv_football)に対し、「ゴラッソ!!!!!」「軌道がすごい!」「落ちすぎ」「100回蹴って入るかどうか」「いやいやえぐい」「これは無理だ」などの反応が寄せられた。