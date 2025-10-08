ASUS、ProArtシリーズのクリエイター向けノートPCに筆圧検知ディスプレイ搭載モデル
ASUS JAPANは10月8日、クリエイター向けノートPCシリーズにおける新製品として、「ASUS ProArt P16」シリーズを発表した。同日販売を開始する。
ASUS、ProArtシリーズのクリエイター向けノートPCに筆圧検知ディスプレイ搭載モデル
いずれも16型4K（3,840×2,400ドット）の有機ELディスプレイを搭載し、高い画面表示性能でコンテンツ制作をサポートするというクリエイター向けノートPC製品。ディスプレイはタッチ操作のほか、MPP2.0に準拠したスタイラス操作にも対応。4,096段階の筆圧を検知して直接書き込むことも可能だ。
プロセッサにはAMD Ryzen AI 9 HX 370を搭載して高い性能を備えており、NVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080 / 5070 Ti Laptop GPUを組み合わせてグラフィックス性能も利用可能。製品には、「GoPro Premium＋」サービスを6ヶ月間無料で利用できるクーポンが付帯するほか、ASUS独自の画像生成アプリ「MuseTree」搭載してAI機能を利用することもできる。
ASUS、ProArtシリーズのクリエイター向けノートPCに筆圧検知ディスプレイ搭載モデル
いずれも16型4K（3,840×2,400ドット）の有機ELディスプレイを搭載し、高い画面表示性能でコンテンツ制作をサポートするというクリエイター向けノートPC製品。ディスプレイはタッチ操作のほか、MPP2.0に準拠したスタイラス操作にも対応。4,096段階の筆圧を検知して直接書き込むことも可能だ。
プロセッサにはAMD Ryzen AI 9 HX 370を搭載して高い性能を備えており、NVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080 / 5070 Ti Laptop GPUを組み合わせてグラフィックス性能も利用可能。製品には、「GoPro Premium＋」サービスを6ヶ月間無料で利用できるクーポンが付帯するほか、ASUS独自の画像生成アプリ「MuseTree」搭載してAI機能を利用することもできる。