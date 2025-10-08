鈴木愛理＆八木勇征、加藤茶との撮影中のひととき明かす「涙が出てくる」
俳優の鈴木愛理（31）、八木勇征（28／FANTASTICS）が8日、都内で行われたテレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』記者会見（8日スタート、毎週水曜 深0：30）に登壇。本作で共演している加藤茶との撮影中のひとときを明かした。
【全身ショット】まるで王子様…オールブラックコーデで登場した八木勇征
2023年10月に放送され、女性を中心に多くの共感を集めたドラマ『推しが上司になりまして』。今作では、原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディーが展開される。
アパレル商社・TAKASHIROで社長秘書を務め、イケメン俳優の氷室旬を推している主人公・南愛衣役を鈴木愛理、愛衣の最推しで上司となる年下イケメン・氷室／高代旬役を八木勇征（FANTASTICS）が演じ、TAKASHIRO秘書室長で愛衣の上司・原かなえ役をかなで（3時のヒロイン）、旬のマネージャー・薄井武尊役をすがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、俳優で愛衣の恋のライバル・白石波留役をミチが務める。
撮影中に楽しかったことを聞かれると、八木は本作でTAKASHIRO社長・高代慶太郎役を演じた加藤について「祖父のようなあたたかさで。休憩中も休まれたいかなと思うんですけど、しゃべりたすぎて、鈴木さんもそうかなと思うんですけど、2人で孫みたいにずっとしゃべってる」とにっこり。鈴木は共感し、「3人でね。茶さんが笑ってくださると涙が出てくる気持ちになっちゃって、私たち。懐かしい気持ちになっちゃうんですよね」としみじみと口にした。
司会が「何を話したか気になりますが、今回はやめておきます」と返すと、八木は「内緒です」、鈴木は「宝物にします」と大切そうにつぶやいていた。
会見にはそのほか、かなで（3時のヒロイン）、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、ミチが出席した。
