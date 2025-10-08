　本日の日経平均株価は、高値警戒感からハイテク株を中心に利益確定売りが優勢となり、前日比215円安の4万7734円と5日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は43社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、豪州新興衛星メーカーと小型衛星の技術実証に関する共同研究契約締結したＩＨＩ <7013> [東証Ｐ]、ありあけキャピタルの5％超保有が判明したあいちフィナンシャルグループ <7389> [東証Ｐ]など。そのほか、日東電工 <6988> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3798> ＵＬＳグルプ　東Ｓ　情報・通信業
<3817> ＳＲＡＨＤ　　東Ｐ　情報・通信業

<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5108> ブリヂストン　東Ｐ　ゴム製品
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器

<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6758> ソニーＧ　　　東Ｐ　電気機器
<6988> 日東電　　　　東Ｐ　化学
<7011> 三菱重　　　　東Ｐ　機械
<7013> ＩＨＩ　　　　東Ｐ　機械
<7014> 名村造　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7191> イントラスト　東Ｓ　その他金融業
<7228> デイトナ　　　東Ｓ　輸送用機器
<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業

<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8198> ＭＶ東海　　　東Ｓ　小売業
<8801> 三井不　　　　東Ｐ　不動産業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連

<9324> 安田倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業
<9682> ＤＴＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース