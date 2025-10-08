本日の【上場来高値更新】 日東電、ＩＨＩなど43銘柄 本日の【上場来高値更新】 日東電、ＩＨＩなど43銘柄



本日の日経平均株価は、高値警戒感からハイテク株を中心に利益確定売りが優勢となり、前日比215円安の4万7734円と5日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は43社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、豪州新興衛星メーカーと小型衛星の技術実証に関する共同研究契約締結したＩＨＩ <7013> [東証Ｐ]、ありあけキャピタルの5％超保有が判明したあいちフィナンシャルグループ <7389> [東証Ｐ]など。そのほか、日東電工 <6988> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業

<1801> 大成建 東Ｐ 建設業

<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械

<1942> 関電工 東Ｐ 建設業

<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業

<1975> 朝日工 東Ｐ 建設業

<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業

<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品

<3798> ＵＬＳグルプ 東Ｓ 情報・通信業

<3817> ＳＲＡＨＤ 東Ｐ 情報・通信業



<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学

<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学

<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業

<5108> ブリヂストン 東Ｐ ゴム製品

<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<6101> ツガミ 東Ｐ 機械

<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械

<6383> ダイフク 東Ｐ 機械

<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器



<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器

<6758> ソニーＧ 東Ｐ 電気機器

<6988> 日東電 東Ｐ 化学

<7011> 三菱重 東Ｐ 機械

<7013> ＩＨＩ 東Ｐ 機械

<7014> 名村造 東Ｓ 輸送用機器

<7191> イントラスト 東Ｓ その他金融業

<7228> デイトナ 東Ｓ 輸送用機器

<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器

<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業



<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業

<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業

<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業

<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業

<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業

<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業

<8198> ＭＶ東海 東Ｓ 小売業

<8801> 三井不 東Ｐ 不動産業

<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連



<9324> 安田倉 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業

<9682> ＤＴＳ 東Ｐ 情報・通信業



株探ニュース

