ASIAN KUNG-FU GENERATION、映像作品『ファン感謝祭2024』から「路地裏のうさぎ」公開。新アーティスト写真も
ASIAN KUNG-FU GENERATIONが10月8日、Blu-ray『映像作品集21巻 〜ASIAN KUNG-FU GENERATION Anniversary Special Live “ファン感謝祭2024”〜』をリリースする。同映像作品より「路地裏のうさぎ」のライブ映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに先行公開された。また、新アーティスト写真もあわせて公開となった。
映像作品『ファン感謝祭2024』は、メジャーデビュー20周年と伊地知潔(Dr)の正式加入25周年を記念して昨年、横浜BUNTAIで開催されたアニバーサリーライブを収録したもの。本公演はファン投票によるリクエスト曲や代表曲を中心としたセットリストで構成され、その中でも「路地裏のうさぎ」はファン投票ランキング5位に輝いたナンバーとなっている。
路地裏のうさぎ」は2006年にリリースされた3rdアルバム『ファンクラブ』収録曲であり、アルバム含め長年にわたり多くのファンに愛されてきた。ファンへの感謝を込めた本公演では、同アルバム収録曲が4曲続けて披露された。
映像作品『ファン感謝祭2024』初回生産限定盤は、フォトブックが付いた三方背BOX仕様の特別盤。付属されるDisc2には、全国ライブハウスツアー＜ファン感謝サーキット＞に密着したドキュメンタリー『サーキットの息子たち』を収録。F.A.D YOKOHAMAからスタートし、藤枝市民会館での公演も含めて全30公演のスケールで開催された本ツアーの貴重な裏側を見ることができる。
ASIAN KUNG-FU GENERATIONは、10月14日のZepp Fukuokaを皮切りに大阪、名古屋、仙台、横浜といった全国5都市を回るASHとASIAN KUNG-FU GENERATIONのスプリットツアー＜“NANO-MUGEN CIRCUIT 2025” ASH×AKG Split Tour＞を開催する。各公演にはKANA-BOON、Homecomings、リーガルリリー、Laura day romance、yubioriといったスペシャルゲストの出演が決定している。
■『映像作品集21巻 〜ASIAN KUNG-FU GENERATION Anniversary Special Live “ファン感謝祭 2024″〜』
2025年10月8日(水)発売
予約リンク：https://kmu.lnk.to/AKG_Vol21BD
【初回生産限定盤[Blu-ray 2枚組】KSXL-357〜358 13,200円(税込)
・Blu-ray 2枚組
・フォトブック 付属
・三方背BOX仕様
【通常盤[Blu-ray 1枚組] 】KSXL-359 6,600円(税込)
▼Disc1 ※初回・通常共通
01 遥か彼方
02 羅針盤
03 夏の日、残像
04 ワールドアパート
05 路地裏のうさぎ
06 バタフライ
07 センスレス
08 橙
09 君という花
10 ソラニン
11 ボーイズ&ガールズ
12 ウェザーリポート
13 冷蔵庫のろくでもないジョーク
14 ブルートレイン
15 ムスタング
16 無限グライダー
17 或る街の群青
18 十二進法の夕景
19 未だ見ぬ明日に
20 迷子犬と雨のビート
21 Re:Re:
22 リライト
23 転がる岩、君に朝が降る
ENCORE
24 MAKUAKE
25 All right part2 w/橋本絵莉子
26 海岸通り
27 柳小路パラレルユニバース
▼Disc2 ※初回のみ
『サーキットの息子たち』
●購入特典
・Amazon.co.jp： ビジュアルシート(3枚)
・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：オリジナルコンビニエコバッグ
・TOWER RECORDS(オンライン含む/一部店舗除く)：オリジナルA4クリアファイル
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
※特典絵柄は追ってご案内いたします。
■＜ASIAN KUNG-FU GENERATION presents “NANO-MUGEN CIRCUIT 2025” ASH x AKG Split tour＞
【福岡】
10月14日(火) Zepp Fukuoka
Special Guest：リーガルリリー
open17:30 / start18:30
1F立見 / 2F指定
（問）BEA 092-712-4221
【大阪】
10月16日(木) Zepp Osaka Bayside
Special Guest：Laura day romance
open17:30 / start18:30
1F立見 / 2F指定
（問）キョードーインフォーメーション 0570-200-888
【名古屋】
10月17日(金) Zepp Nagoya
Special Guest：KANA-BOON
open17:30 / start18:30
1F立見 / 2F指定
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
【仙台】
10月20日(月) SENDAI GIGS
Special Guest：Homecomings
open17:30 / start18:30
1F立見 / 2F指定
（問）GIP (https://www.gip-web.co.jp/t/info)
【横浜】
10月21日(火) KT Zepp Yokohama
Special Guest：yubiori
open17:30 / start18:30
1F立見 / 2F指定
（問）DISK GARAGE (https://info.diskgarage.com/)
▼チケット ※全公演共通
一般
・1F スタンディング 8,800円(税込 ドリンク代別)
・2F 指定席 11,000円(税込 ドリンク代別)
・U-23：1F スタンディング 5,500円(税込 ドリンク代別)
※チケットの不法転売・譲渡禁止
※3歳以上チケット必要 / お子様連れのお客様はイヤーマフをご持参ください
イープラス：https://eplus.jp/akg/
※インバウンド受付：https://eplus.tickets/akg/
ローソン：https://l-tike.com/akg/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/akg/
関連リンク
◆＜NANO-MUGEN CIRCUIT＞ オフィシャルサイト
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルサイト
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルTwitter
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルFacebook
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルFC「＋」