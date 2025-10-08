妊娠で戦線離脱中の人気女子レスラーが、久々に元気な姿を投稿。舞台は花の都パリ。おしゃれなマタニティ・フォトにファンは大盛り上がり。いつもの蛍光色ギラギラ衣装とは一転、クールなストリートカジュアル姿に注目が集まった。

【画像】人気女子レスラー、ぶっ飛んだ“おしゃれマタニティショット”

WWEの人気スーパースター、ナオミがXに投稿した一枚は、思わぬ形で世界中をざわつかせた。女子世界王座を返上し「ちょっくら産休に行ってくるわ」と異例の戦線離脱から約2か月。最新ショットは意外な場所での、彼女らしい“ぶっ飛んだ”演出だった。

パリの街並みを背にスタイリッシュにポーズを決めた写真。そのキャプションは「ただ赤ちゃんの成長を待ってるだけよ ビッグジム」と、リングで活躍中の夫ジミー・ウーソに感謝を伝えつつ、妊娠中のお腹がふくらむのを心待ちにする心境をさらりと表現。まだお腹の大きさは目立たないが、レザーパンツにサングラス、アースカラーを合わせたストリートスタイル。いつものリングでの蛍光ファッション“光る女”スタイルとは違う落ち着いた装いに「カッコ良すぎる」との声も上がった。

これが拡散されるや、ファンからは「私たちも待ってるよ」「ママ、私達も待ちわびてるぜ」と祝福の声が寄せられ、ベイビー誕生とリング復帰を望む待望論が広がった。さらに「ベビー・ウーソは可愛くなるよな」「ベビー・ウーソは強くなる筈」「未来の王者」と、早くも次世代レスラー誕生を期待するコメントが相次いだ。

昨年のヒールターンを経て女子世界王者となったナオミ。巧みなマイクと狡猾な戦術で防衛を重ねたが、8月の『WWE RAW』で妊娠を公表し王座を返上。「奇跡の妊娠」と長年の不妊治療を明かし、大きな反響を呼んだ。現在は妊娠中期を健康に過ごし、復帰は産後を予定している。赤ん坊の誕生がレスラー一家“ブラッドライン”にもたらす新たなドラマ。リングの女王が“母”として戻る瞬間を、ファンは心待ちにしている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved