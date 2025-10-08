大中小の“バール”使い分けてレジ破壊　何も盗めず撤退も…約500万円の被害　栃木・佐野市

コストコの商品を取りそろえた地元で人気の無人販売店。

そこで目撃されたのは、3本のバールを駆使し、2台のレジを破壊する大胆不敵な男の姿です。

6日深夜、エコバッグを手に入店してきた男。

二重に帽子をかぶり、広いつばとマスクで顔が覆われています。

一直線に向かったのは、出口付近に置かれたレジ。

ひざを曲げてかがむと、持ってきたバッグから取り出したのは、長さ20cmほどのバールです。

すると次の瞬間、バールを突っ込み、レジを破壊。

狙いはレジの中の現金とみられますが、なかなか姿を現しません。

そこで男は、ひと回り大きな中サイズのバールにチェンジ。

再び破壊を開始しますが、現金を盗み出した様子はなく、諦めたのか男は店をあとにしました。

ところがその約10分後。

手にしていたのはさらにひと回り大きい大サイズのバール。

店のスタッフ：

結構バールの使い方下手だなと。何度か車に戻ってバールがどんどん大きくなって、お金の入っているところが分からなかったみたいで帰った。

壊されたのはレジ2台。

買い替えに500万円ほどかかるといいます。

警察は、窃盗未遂事件としてバール男の行方を追っています。