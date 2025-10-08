8日朝、秋田県で女性が背後からクマに襲われケガをしました。岩手県ではクマに襲われたとみられる男性の遺体が見つかるなど、被害が拡大しています。

■秋田で散歩中に襲われる被害

女性がクマに襲われる瞬間を、防犯カメラが捉えていました。

82歳の女性の背後から、体長約80センチのクマが襲いかかったのです。クマは逃げようとする女性に再び襲いかかり、道路を挟んだ茂みの中へ。

女性

「クマ、クマ、クマ」

女性はその後、後ろから走ってきた車に乗せられ、近くのコンビニエンスストアに逃げ込みました。

現場は秋田県大仙市。午前7時前、朝の散歩中の出来事でした。警察と消防によると、女性は顔をひっかかれていて病院へ搬送。会話はできているということです。

近くで働く人

「怖くて。クマ走ってくるんだなって。後ろから走ってこられたら逃げようがない」

■岩手県ではキノコ採り男性の遺体 クマに襲われたか

秋田県の隣、岩手県北上市では8日、クマに襲われたとみられる男性の遺体が見つかりました。

記者

「遺体が発見されたのは、入畑ダムの北側にある林道です。胴体にはクマのような爪痕があったということです」

キノコ採りに出かけた73歳の男性が7日夜から行方不明になっていて、警察が身元の確認を進めています。

■群馬のスーパーにクマ、2人が襲われ軽いケガ

各地であとを絶たない“クマ被害”。

群馬県では7日夜、営業中のスーパーに体長約1.4メートルの成獣とみられるクマが侵入。店の中で76歳の男性客、駐車場で69歳の男性客、あわせて2人が襲われ軽いケガをしました。

店長

「お客さんが逃げている状況だったので、なんかあったんだなと。クマはずっとお店の中を一周している感じ」

鮮魚売り場には、クマの痕跡が残っていました。

──ここにクマが？

「のっていたんでしょうね」

──割れてしまっていますね。

■スーパーに侵入したクマ、住宅街で目撃

スーパーがあるのは群馬県沼田市。国道沿いで、周囲には住宅が立ち並ぶ場所です。

クマは店を出たあと、南の方向へ逃げましたが、その後の警察への取材で8日午前3時半ごろ、目撃情報があったことが判明。

目撃者

「犬が尋常じゃなくほえていて、何事かと思って外に出たら、クマがフェンスを上がって逃げていた」

スーパーから500メートルほどの住宅街でした。

市から調査の委託を受けている事務所によると、防犯カメラや足跡の分析などから、スーパーに侵入したクマと同一個体だと確認されたということです。

目撃者

「住宅が普通にあるところで、どうやって、どこからクマが入ってくるのか。なすすべがないというか、どう対策を具体的にしたらいいのかわからない」

また、市内の別の町では、8日朝にクマ1頭が捕獲されましたが、スーパーに侵入したクマとは別の個体だということです。