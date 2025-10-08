背後からクマに襲われ秋田の女性ケガ 岩手では襲われたとみられる遺体発見…クマ被害、各地で相次ぐ
8日朝、秋田県で女性が背後からクマに襲われケガをしました。岩手県ではクマに襲われたとみられる男性の遺体が見つかるなど、被害が拡大しています。
■秋田で散歩中に襲われる被害
女性がクマに襲われる瞬間を、防犯カメラが捉えていました。
82歳の女性の背後から、体長約80センチのクマが襲いかかったのです。クマは逃げようとする女性に再び襲いかかり、道路を挟んだ茂みの中へ。
女性
「クマ、クマ、クマ」
女性はその後、後ろから走ってきた車に乗せられ、近くのコンビニエンスストアに逃げ込みました。
現場は秋田県大仙市。午前7時前、朝の散歩中の出来事でした。警察と消防によると、女性は顔をひっかかれていて病院へ搬送。会話はできているということです。
近くで働く人
「怖くて。クマ走ってくるんだなって。後ろから走ってこられたら逃げようがない」
■岩手県ではキノコ採り男性の遺体 クマに襲われたか
秋田県の隣、岩手県北上市では8日、クマに襲われたとみられる男性の遺体が見つかりました。
記者
「遺体が発見されたのは、入畑ダムの北側にある林道です。胴体にはクマのような爪痕があったということです」
キノコ採りに出かけた73歳の男性が7日夜から行方不明になっていて、警察が身元の確認を進めています。
■群馬のスーパーにクマ、2人が襲われ軽いケガ
各地であとを絶たない“クマ被害”。
群馬県では7日夜、営業中のスーパーに体長約1.4メートルの成獣とみられるクマが侵入。店の中で76歳の男性客、駐車場で69歳の男性客、あわせて2人が襲われ軽いケガをしました。
店長
「お客さんが逃げている状況だったので、なんかあったんだなと。クマはずっとお店の中を一周している感じ」
鮮魚売り場には、クマの痕跡が残っていました。
──ここにクマが？
「のっていたんでしょうね」
──割れてしまっていますね。
■スーパーに侵入したクマ、住宅街で目撃
スーパーがあるのは群馬県沼田市。国道沿いで、周囲には住宅が立ち並ぶ場所です。
クマは店を出たあと、南の方向へ逃げましたが、その後の警察への取材で8日午前3時半ごろ、目撃情報があったことが判明。
目撃者
「犬が尋常じゃなくほえていて、何事かと思って外に出たら、クマがフェンスを上がって逃げていた」
スーパーから500メートルほどの住宅街でした。
市から調査の委託を受けている事務所によると、防犯カメラや足跡の分析などから、スーパーに侵入したクマと同一個体だと確認されたということです。
目撃者
「住宅が普通にあるところで、どうやって、どこからクマが入ってくるのか。なすすべがないというか、どう対策を具体的にしたらいいのかわからない」