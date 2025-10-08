台風22号の影響で、9日（木）は関東の南部沿岸部でも風が非常に強く吹きそうです。伊豆諸島では暴風、高波に最大級の警戒が必要です。

台風情報です。

台風22号は8日（水）夜は、青ヶ島の南西海上まで北上してきました。

このあとも非常に強い勢力を維持したまま東寄りに進みそうです。9日明け方から朝にかけて、伊豆諸島に最も接近し、その後も東に進む見込みです。

伊豆諸島では猛烈な風が吹き、猛烈なしけとなりそうです。

予想される最大瞬間風速は70メートルと、一部の家屋が倒壊する恐れのある猛烈な風が吹き、波の高さは12メートルと、海上はうねりを伴った猛烈なしけとなるでしょう。

予想雨量は9日夕方までの多いところで300ミリとなっています。未明から昼前にかけては線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

伊豆諸島では9日にかけてこれまでに経験したことのないような暴風、高波の恐れがありますので、最大級の警戒をしてください。

9日昼は、北陸や北日本、東海から西日本は晴れるでしょう。

関東は雲が広がり、沿岸部は非常に強い風が吹きそうです。日中は所々で雨も降るでしょう。