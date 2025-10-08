香取慎吾、氷川きよしからもらった“プレゼント”に反響「心温まる」「ぽんぽん大事大事だもん」
タレント、俳優の香取慎吾が8日までにエックスを更新。歌手・氷川きよしからもらったプレゼントを公開すると、ファンから反響が集まった。
【写真】氷川きよしの気遣いにあふれたプレゼント
7日に放送された音楽番組『うたコン』で氷川と共演した香取は、「氷川きよしさんにお腹冷やさないようにって腹巻もらった ありがとうkiiちゃん」とつづり、氷川からもらったLサイズの腹巻を写真で公開。
氷川の思いやりあふれるプレゼントを見たファンからは「心温まる」「ぽんぽん大事大事だもん」「腹巻きらしい腹巻き、久しぶりに見たよ お肌にも優しそう」「腹巻き姿想像したら可愛すぎた」などの声が寄せられている。
引用：「香取慎吾」エックス（＠ktrsngofficial）
【写真】氷川きよしの気遣いにあふれたプレゼント
7日に放送された音楽番組『うたコン』で氷川と共演した香取は、「氷川きよしさんにお腹冷やさないようにって腹巻もらった ありがとうkiiちゃん」とつづり、氷川からもらったLサイズの腹巻を写真で公開。
氷川の思いやりあふれるプレゼントを見たファンからは「心温まる」「ぽんぽん大事大事だもん」「腹巻きらしい腹巻き、久しぶりに見たよ お肌にも優しそう」「腹巻き姿想像したら可愛すぎた」などの声が寄せられている。
引用：「香取慎吾」エックス（＠ktrsngofficial）