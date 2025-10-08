ALDIOUS、無期限活動休止前ラストツアーが映像作品化。ジャケット＆詳細を発表
ALDIOUSが、無期限活動休止に入る前のラストツアー＜The Dominators Last Standing 2025＞から東京・豊洲PITでの最終公演の模様を映像作品化する。このたび収録内容とジャケットビジュアルが公開となった。
ALDIOUSは今年2025年5月17日(土)に公式サイトを通して無期限活動休止をすることを発表し、8月に無期限活動休止前ラストツアーを東名阪で開催。メンバーのYoshi、トキ、サワに加え、ALDIOUSの元メンバーとして長い歴史を共に歩んだRe:NO、Arutoを迎えた特別な布陣でツアーが敢行され、8月13日(水)の豊洲PIT最終公演には海外からのファンも詰め掛けた。
メンバーの魂のこもったパフォーマンスはとオーディエンスとの強いつながりを実感できるファンにとっては忘れられないステージとなった。しかしその後、メンバーのトキが9月14日(日)にALDIOUS脱退を発表。この東京公演がトキがALDIOUSとしてステージに立った最後のライブとなっている。
映像商品化にあたってはライブ全編を完全収録。バンド活動17年の集大成となるライブをメモリアルなパッケージでリリース予定だ。また、フォトブック、Tシャツとセットの数量限定生産盤も準備されており、TシャツにもこのBlu-rayのジャケット画像をあしらったものとなる。
『ALDIOUS-Dominators Last Standing 2025-』
2025年12月24日(水)発売
【Blu-ray】COXA-1387 \8,800(税込)
【DVD】COBA-7478 \7,700(税込)
【CD2枚組】COCP-42528~9 \4,400(税込)
収録内容
01.We Are
02.Ground Angel
03.胡蝶ノ夢
04.die for you
05.Absolute
06.Sweet Temptation
07.Instrumental 2025
08.Wish Song
09.Luft
10.Ultimate Melodious
11.Re:fire
12.IN THIS WORLD
13.夜桜
14.Dominator
15.I Don’t Like Me
16.Dearly
17.Red strings
18.White Crow
■コロムビアミュージックショップ限定/数量限定生産
コロムビアミュージックショップでは、今回のツアーをモチーフに作成するオリジナルTシャツ(2絵柄)と、豊洲PIT公演の模様を収めたフォトブックを加えた各形態のバンドル商品を限定発売！
フォトブック：フルカラー24ページ Tシャツ：2種・各3サイズ(M/L/XL)
※商品は数量限定のため、予約期間内であっても販売を終了する可能性がございます。
※Tシャツサイズ(M:着丈69cm/身幅52cm/袖丈20cm L:着丈73cm/身幅55cm/袖丈22cm XL:着丈77cm/身幅58cm/袖丈24cm)
【数量限定生産商品のご予約】
コロムビアミュージックショップ https://ALDIOUS.lnk.to/shop2025
◆ALDIOUS レーベルサイト（日本コロムビア）