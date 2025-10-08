Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

国内ではワイヤレスイヤホンやスマートウォッチの販売でおなじみのファーウェイも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。

ワークアウトやゴルフ機能が充実の「HUAWEI WATCH GT 5」

ファーウェイ「HUAWEI WATCH GT 5」は、ビジネスやスポーツでの活用を想定している同社製スマートウォッチのスタンダードモデル。通常時の実売価格が36,080円のところ、セール中は35％オフの23,500円（税込）で購入可能です。直近では最新モデル「HUAWEI WATCH GT 6」が発表されているものの、機能的にはこちらで十分という人も多いでしょう。

通常使用時に約7日間利用できるバッテリー駆動時間の長さが特徴。基本的な心拍数や歩数計測はもちろん、多次元センシングによる健康モニタリング機能「HUAWEI TruSenseシステム」を活用することで、睡眠時間や呼吸乱れの検知、カロリー管理、メンタルの指標となる情緒測定など、包括的な健康管理が可能です。

日本国内2,200以上のゴルフ場に対応する「ゴルフナビ」、ウォッチ画面にフルカラーマップを表示して確認できるランニング向け機能など、スポーツ系の用途に強いのもポイント。ディスプレイサイズは1.32インチ、重量は約35gです。

ほかにも、ファーウェイのワイヤレスイヤホンやウェアラブル血圧計などがセール価格となっています。この機会にウェアラブルデバイスやイヤホンをそろえたいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

