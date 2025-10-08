TCLの65インチ大画面テレビが30％オフ！ Amazonプライム感謝祭セールで大幅値引き
Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。
大画面テレビのシェア拡大で注目を集めているTCLも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。
Wチューナー搭載のスタンダードな大画面4Kテレビ「65Q6CS」
数多くのモデルをラインナップするTCLですが、値引き幅が大きく注目なのが65インチテレビ「65Q6CS」。通常時は実売価格129,800円と10万円を超えてくるところ、セール中は31％オフの89,800円（税込）で購入可能です。
BS/CS 4Kチューナー×2を搭載するWチューナー仕様。制御ゾーンごとの光制御を向上させ、明暗の表現力を強化した「プレサイスローカルディミング」、ハロー現象を抑えて引き締まる画面表示を実現する「全領域ハロー制御テクノロジー」などの最新技術を搭載した2025年モデルです。
画面解像度は4Kで、DCI-P3カバー率は93%。通常時のリフレッシュレートは60Hzですが、ゲームモードでのみ120Hz(フルHD)駆動に対応します。オーディオは2.1chのHi-Fi サウンドシステムを搭載し、Dolby AtmosやDTS-Xなどのバーチャルサラウンドにも対応可能です。
OSはGoogle TVで、Googleアシスタントによる音声操作もサポートしています。
ほかにも多くのモデルがセール価格となっています。この機会に大型テレビを導入したいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。
※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。
※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。
The post TCLの65インチ大画面テレビが30％オフ！ Amazonプライム感謝祭セールで大幅値引き appeared first on GetNavi web ゲットナビ.