Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

大画面テレビのシェア拡大で注目を集めているTCLも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。

Wチューナー搭載のスタンダードな大画面4Kテレビ「65Q6CS」

数多くのモデルをラインナップするTCLですが、値引き幅が大きく注目なのが65インチテレビ「65Q6CS」。通常時は実売価格129,800円と10万円を超えてくるところ、セール中は31％オフの89,800円（税込）で購入可能です。

BS/CS 4Kチューナー×2を搭載するWチューナー仕様。制御ゾーンごとの光制御を向上させ、明暗の表現力を強化した「プレサイスローカルディミング」、ハロー現象を抑えて引き締まる画面表示を実現する「全領域ハロー制御テクノロジー」などの最新技術を搭載した2025年モデルです。

画面解像度は4Kで、DCI-P3カバー率は93%。通常時のリフレッシュレートは60Hzですが、ゲームモードでのみ120Hz(フルHD)駆動に対応します。オーディオは2.1chのHi-Fi サウンドシステムを搭載し、Dolby AtmosやDTS-Xなどのバーチャルサラウンドにも対応可能です。

OSはGoogle TVで、Googleアシスタントによる音声操作もサポートしています。

ほかにも多くのモデルがセール価格となっています。この機会に大型テレビを導入したいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

