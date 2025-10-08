譜久村聖の20代ラスト写真集『Versl’Aube』『瑠璃藍』が、10月30日（木）に2冊同時発売されることが決定した。

譜久村聖

譜久村聖

モーニング娘。卒業後、今年4月にソロデビューを果たした譜久村聖が、2年ぶりに写真集をリリース。発売は29歳の誕生日。これが20代ラスト写真集となり、さらに初の2冊同時発売となる。

ベトナムで撮影された今作は、2冊とも全く違うカットが収められた作品。『Versl’Aube』『瑠璃藍』それぞれにしか掲載されていない衣装も多数で、いろんな視点で楽しめる内容となっている。

発売に先立ち、初めてチャレンジしたランジェリーカットを解禁。また彼女が自らセレクトした表紙カットも公開された。

書誌情報

『瑠璃藍』

ロケ地：ベトナム

撮影：唐木貴央

価格：3,850円（税込）

発売：ワニブックス

『Versl’Aube』

ロケ地：ベトナム

撮影：唐木貴央

価格：6,820円（税込）

メイキングDVD（90分）

超レアカットお風呂ポスター

発売：ワニブックス

