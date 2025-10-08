元「ＡＡＡ」の伊藤千晃が８日、都内で行われた「はたらく女性の健康をみんなで考える」のトークイベントに出席した。

女性の健康を促進する製品やサービスを指す「フェムテック」に対する理解を深めるイベント。伊藤はフェムテックの啓発活動にも取り組んでいることから、働く男女を前に自身の経験談を交えながらトークを展開した。

自身がフェムテックを知るきっかけについて問われると「３０歳で妊娠して、３１歳で出産したんですが、１０代、２０代は歌って踊って、もりもり食べて、私の体は無敵だと思っていた。妊娠して体に変化が起きて、妊娠中に骨盤が開いてくるのが分かった」と回想。「出産後もなかなか治らず、知識がなくてどう治していけばいいのか（分からなくて）一気に不安が押し寄せてきた。子育ても始まっているので、自分の体のケアができなくて、心も体も疲れたときにフェムテックを知りました」と明かした。

参加した働く女性へのアンケートでは、出産後に仕事を諦めようと思った人も一定数存在していることが示された。自身も引退を考えたことがあるかを問われ「めちゃくちゃありました」と告白。「思っていた以上に子育てが大変だった。寝る時間がなく、体力が減っていって自分の時間が１秒もとれないくらいな状態でした。仕事に対してポジティブな印象を持っていたのに、その気持ちで仕事ができない悔しさが何年もありました。息子が８歳になったけど、今でも仕事をセーブすることがたくさんある。悩んでるお母さん、親御さんはいるんじゃないかな」と葛藤を口にした。

だからこそ、フェムテックの啓発活動を行う理由について「女性が笑っていたり明るい環境が好きで、多くの女性が元気に笑顔で過ごせるように自分ができることはなんだろうと思ってフェムテックを発信させていただくことが近道だと思った」と説明。「女性の健康問題に向かって私も頑張っていけたら。今日、私が得た情報を次に出るイベントだったりＳＮＳだったりを通して自分の言葉にして伝えていけたら」と話した。