モデル仁香、16歳年下夫と再婚を決意した息子の言葉明かす「だから結婚しなよって言われて」
【モデルプレス＝2025/10/08】モデルの仁香が7日、日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。再婚を決意した息子の言葉を明かした。
【写真】モデル仁香、イケメン夫＆金髪息子との家族ショット
この日は子ども連れで再婚するステップファミリーの芸能人が集結。2018年にフォトグラファーの柴田翔平と再婚した仁香は「彼は16歳私より年下なんですけど、息子が小学5年生の時に私が再婚してステップファミリーになりました」と説明。司会でくりぃむしちゅーの上田晋也からステップファミリーになる際は大変だったか聞かれると「私が逆に拍子抜けしちゃうくらい息子の方が積極的だった」と明かし「最初はお付き合いしている人として会わせていなかった」という。
当初、息子は柴田を「サーフィンの先生と間違えていた」そうだが慣れてくるうちに「家にも遊びに来たら？」「夜遅いから俺の部屋で一緒に泊まって寝よう」と仲を深めていたと回想。「そんな感じから入っていったから『じゃあお付き合いしてもいいかな？』と息子に聞いて『いいよ』と言われたから付き合った。本当は付き合っていたんですけど」と明かした。
また上田から息子に結婚の許可は取ったのか質問されると「息子がある時に『結婚してない男の人と女の人が一緒に暮らしたらそれってママ不倫なんでしょ？だから結婚しなよ』って言われて」「（再婚について）『いいよ。しなよ』って」と告白。これを受け、女優・タレントのファーストサマーウイカに「もし息子さんが結婚に前向きじゃなかった場合はどういう判断をされていた？」と聞かれ仁香は「結婚してなかったし、会ってもなかったと思う。私自身がすごい再婚したかったわけじゃないので、息子が『嫌だ』ってなっていたら結婚してなかったと思う」と語った。
仁香は2006年に一般男性と結婚し、2008年に長男を出産するも、2014年に離婚。その後、2018年10月に16歳年下の柴田と再婚を発表した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
◆仁香、柴田翔平との交際は「お付き合いしてもいいかな？」と息子に確認
◆仁香「それってママ不倫なんでしょ？」再婚を決意した息子の言葉
