歌手の加藤登紀子が８日、都内で６０周年企画アルバム第２弾「明日への讃歌」（２９日発売）の取材会を行った。

「歌手活動６０周年、加藤登紀子は発奮しております！」と情熱いっぱい。５月に２枚組の企画アルバム「ｆｏｒ ｐｅａｃｅ」をリリースしたが「思いを凝縮するためには、もう１組アルバムを出さないと６０周年を語れない」と、再びの２枚組となる全３５曲に魂を込めた。

この日発売の先行配信シングル「幸せのために生きているだけさ」は、テレビを通してファンになり、自身のＹｏｕｔｕｂｅライブにも招くなど親交のある４人組バンド・ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲの新録カバー。曲を気に入った加藤が、ベーシストで音楽プロデューサーの亀田誠治氏ら豪華メンバーを自ら集めてレコーディングした。「私はずっとソロだから、バンドはいいなと思った」と存分に“ロック”したという。「ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲは言葉が気持ちよく伝わってくるバンド。６０年間どういう気持ちで歌ってきたかを聞かれたら、答えになるような歌」と、コンサートで歌うことを楽しみにしている。

アルバムのタイトルにしたもう１つの新録曲「明日への讃歌」は、加藤が作詞しシンガー・ソングライターの長谷川きよしが作曲。「実は１９７８年にできていた曲で、一度ステージで歌っただけ。３０代で作った詞を今歌っても胸に響く」と手応えを見せた。

「百万本のバラ」など代表曲も収めたアルバムには、平和への強い思いも込めた。１枚目冒頭に収録したジョン・レノンの「イマジン」は、加藤がオノ・ヨーコに直接許諾を得て日本語の語りを入れたバージョン。８月に生まれ故郷の中国・ハルビンで４４年ぶりにコンサートを開催した際も、同曲を披露して喝采を浴びた。「思いがけない感動があった。中国との分断を超えて、一体になりたかった。やり遂げられたことで、うれしさに満ちた気持ちがある」。自民党の新総裁に就任した高市早苗氏には「戦争しない人であってほしい」と願った。

１２月６日からは、通算５３回目の「ほろ酔いコンサート」で６都市７公演を行う。「素晴らしい出会いがあったことに感謝するコンサートにしたい」と気合を入れた。千秋楽前日の１２月２７日には８２歳を迎えるが「誕生日は嫌ですね。ずーっと（８１歳を逆にした）１８歳でやってきたのに…。軽々と年を取ってみたいな」。記念すべき一年をパワフルに締めくくるつもりだ。