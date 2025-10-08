日本代表は８日、千葉県内で親善試合パラグアイ戦（１０日・パナスタ）に向けた合宿３日目を行った。主力に軒並み負傷者が出ているセンターバック（ＣＢ）陣で、今年６月以来の代表復帰となったＤＦ鈴木淳之介（２２）＝デンマーク１部コペンハーゲン＝は「自分らしさを出して、（ポジションを）つかみ取りたい」と力強く言い切った。

今夏に湘南からデンマークの名門に移籍した鈴木。負傷で出遅れたが、復帰後は３バックと４バックを併用するチームで、自身初の右サイドバックにも挑戦するなど、プレーの幅を広げている。元々はボランチだったが、２４年途中に湘南で３バックの左センターバックに転向し、攻撃的なＤＦとして才能が開花。コペンハーゲンではその特徴が十分に知られていなかった時期に「３バックで前に（攻撃に）行ったら怒られました」という経験もしたが、すでに欧州ＣＬデビューも果たし、日々成長を遂げている最中だ。

デンマークは７、８月でも気温は２０度前後で、日本の酷暑から解放されて「無限に走れると思いました」と笑った鈴木。ただ同国ならではの課題にも直面している。身長は１８０センチと、ＣＢとしては小柄。湘南時代にはＪ屈指のエアバトラーで１８８センチの福岡ＦＷウェリントンなど、空中戦に強いストライカーとも互角に戦ったが「あのぐらいが平均的な感じなので、すごいリーグだなと」と語る。１９０センチ以上のＦＷも多いデンマークで「色々と工夫、経験しながら学んでいます」とずるがしこさや駆け引きを吸収している。

いまだ国際Ａマッチの出場数は１試合だが、パラグアイ、ブラジルと対戦する南米２連戦で存在感を示せば、一気にポジションをつかみ取る可能性もある。森保ジャパンはメキシコ（０△０）、米国（０●２）と対戦した９月の米国遠征で無得点。「そこ（攻撃力）がなければ自分の価値はないと思うので、出していきたい」と語る鈴木淳が、守備だけでなく攻撃面も活性化も誓っていた。