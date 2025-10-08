【上下AMERICAN HOLIC】がおしゃれ！ まるっと真似したい「こなれコーデ」

どんな秋コーデがおしゃれに見える？ 手軽におしゃれな着こなしを作りたいときは、スタッフさんの着こなしを真似すると間違いないかも。今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のチューブトップやデニムジャケットを使った、最旬のスタイルを紹介します。

シックなモノトーンカラーで統一した秋コーデ

シックなモノトーンカラーで統一したコーデ。シンプルなシャツ × パンツのコーデに、チューブトップをプラスしているのがポイントです。ふんわりとしたシャギー素材が、上品に秋ムードを演出してくれます。肩紐を取り外して着ても可愛い。

カジュアルなのに女性らしい秋っぽコーデ

一点投入でコーデの鮮度アップが目指せるデニムジャケット。ゆったりとしたサイズ感が、こなれた雰囲気を醸し出します。スラリとしたナロースカートコーデに合わせれば、カジュアルになりすぎず着られそう。スカートのキャメルカラーで秋らしさもUP。足元にはクラシカルなローファーをチョイスすると、大人に似合う着こなしに。

writer：Emika.M