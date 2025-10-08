MBSラジオ『Aぇ！groupのMBSヤングタウン』公式Xで告知「ぜひ最後までお聞きください」
MBSラジオ『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜 後10：00）の公式Xが、8日に更新。同日放送について「いつも通り、メンバー2人でお送りします。ぜひ最後までお聞きください」と告知した。
【写真】車内の様子は…Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者が送検
同番組は毎週、グループから2人ずつが出演。誰が登場するかはオンエアまでのお楽しみとなっている。
グループをめぐっては、草間リチャード敬太が4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕。6日には留置先から釈放された。
STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表していた。
