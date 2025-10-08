歌手の木山裕策さんが、自身のインスタグラムを更新。

孫が誕生したことを報告しました。



木山裕策さんは「長男夫婦のところに、孫が生まれました!! とても元気な女の子です❤」と、報告。

続けて「今日、妻と一緒に会いに行ってきました。母子共に健康とのことで本当に安心しました。」と、綴りました。



そして「おじいちゃんですね、僕も。赤ちゃんを抱っこするのも久しぶりで、かなり緊張しました。」と綴ると、写真をアップ。

投稿された画像では、愛おしそうに赤ちゃんを抱っこする、木山裕策さんの姿が見て取れます。

最後に、木山裕策さんは「沢山の幸せを本当にありがとうー❤」と、その思いを綴っています。

この投稿にファンからは「おめでとうございます お孫さんの子守唄に、その素敵な歌声を届けて下さいね」・「おめでとうございます 孫って本当に可愛いですよね❤」・「おめでとうございます 幸せいっぱいですね 健やかに成長されますこと心から祈ってます」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】