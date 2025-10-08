無料で楽しめる！アンディ·ウォーホルを堪能できる展覧会がエスパス ルイ･ヴィトン東京で開催。入場方法は？
2025年10月2日（木）〜2026年2月15日（日）の期間、東京・表参道のエスパス ルイ·ヴィトン東京にて、アンディ·ウォーホル展「SERIAL PORTRAITS - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION」が開催中。
アンディ·ウォーホルの名作から知られざる作品まで、ポートレートを中心とした作品が展示されています。
入場無料のため、誰でも気軽に足を運べるのもうれしいポイント！表参道へお出かけの際は、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。
アンディ·ウォーホル展「SERIAL PORTRAITS - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION」
©The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Adagp, Paris 2025 Courtesy of the Fondation Louis Vuitton, Paris / Photo credits: Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton
アンディ·ウォーホルといえば、『キャンベルのスープ缶』や『撃ち抜かれたマリリン』を思い出す人も多いはず。1960年代に流行した、ポップアートを代表する巨匠の1人です。
ルイ·ヴィトン表参道ビルの7階に位置する「エスパス ルイ·ヴィトン東京」にて、アンディ·ウォーホル展「SERIAL PORTRAITS - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION」が開催されています。
©The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Adagp, Paris 2025 Courtesy of the Fondation Louis Vuitton, Paris / Photo credits: Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton
本展は東京、ミュンヘン、ヴェネツィア、北京、ソウル、大阪のエスパス ルイ·ヴィトンにて、これまで未公開だったコレクションを世界各地の観客に届けるという理念に根差した、｢Hors-les-murs（壁を越えて）｣プログラムの一環として実施されるもの。
セルフポートレートやドローイング、写真などが展示されていますよ。
入場無料がうれしい！エスパス ルイ·ヴィトン東京への入場方法は？
©The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Adagp, Paris 2025 Courtesy of the Fondation Louis Vuitton, Paris / Photo credits: Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton
アンディ·ウォーホル展「SERIAL PORTRAITS - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION」は、入場無料で気軽に楽しめる展覧会。
会場のエスパス ルイ·ヴィトン東京は、ルイ·ヴィトン表参道の店舗入り口から向かいます。
1階からお店に入ったら、エスパス ルイ·ヴィトン東京に行きたい旨をスタッフさんに伝えればOK。エレベーターへと案内してくれるため、そのまま7階まで上がりましょう。
©The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Adagp, Paris 2025 Courtesy of the Fondation Louis Vuitton, Paris / Photo credits: Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton
会場内全体はカラフルに彩られており、ポップな雰囲気。
展示の近くには、それぞれの詳細ページへと飛べるQRコードが掲載されていて、そちらから作品の解説を読むことができますよ。
ゆったりとした空間でのびのび作品を楽しめる
©The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Adagp, Paris 2025 Courtesy of the Fondation Louis Vuitton, Paris / Photo credits: Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton
ウォーホルにとって人物を描くことは、一貫して芸術活動の中心を占めるテーマだったとのこと。
周囲の人々をひたすらスケッチし、写真に収め、フィルムに映し、シルクスクリーン作品にしていきましたが、特に映画スターや上流階級、アート界の著名人たちを好んで題材としていたそうです。
また、ウィッグにサングラスという出で立ちで謎めいた人物像を作り上げ、そのイメージを積極的にアピールしていたウォーホル。本展でも、数々の｢Self-Portraits」を見ることができますよ。
©The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Adagp, Paris 2025 Courtesy of the Fondation Louis Vuitton, Paris / Photo credits: Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton
ボールペンで描かれたドローイングから写真、インパクトのある大きなポートレート作品まで、探求の軌跡を辿ることができる展覧会。
タイミングが良ければ、会場にいるスタッフの解説を聞けるかもしれません。書籍エリアをのぞいた展示風景は、写真撮影も可能です。
アート初心者さんでも入場無料で気軽に楽しめるため、表参道にお出かけの際はぜひ足を運んでみてはいかがでしょう。
アンディ·ウォーホル｢SERIAL PORTRAITS - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION｣展
期間：2025年10月2日（木）〜2026年2月15日（日）
場所：エスパス ルイ·ヴィトン東京（東京都渋谷区神宮前5-7-5ルイ·ヴィトン表参道ビル 7F）
開館時間：12:00〜20:00
休館日：ルイ·ヴィトン 表参道店に準ずる
入場料：無料
公式サイト：https://www.espacelouisvuittontokyo.com/
