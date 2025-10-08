セブン−イレブン・ジャパンは、“秋を感じる”具材である北海道産の秋鮭と、しめじ・舞茸・エリンギの3種のきのこを組み合わせた「道産秋鮭ときのこのパスタ（バター醤油味）」を10月15日から、北海道のセブン−イレブンで発売する。

今回発売する「道産秋鮭ときのこのパスタ（バター醤油味）」は、北海道ならではの旬の食材を使った地域限定商品。素材の品質と美味しさに徹底的にこだわって開発した同商品は、特に、北海道産秋鮭のふっくらとした食感が特長となっている。また、“秋を感じる”食材であるしめじ・舞茸・エリンギの3種のきのこを組み合わせ、めんつゆベースのソースとバターで仕上げた、コクと風味豊かな一品だという。

他にももちもちとした食感に仕上げた“生パスタ”や定番のミートソースパスタも品揃えする。

「生パスタ ボロネーゼ」は、もちもちとした食感に仕上げた「生パスタ」。挽肉をオーブンで焼いてからソースに加え、肉の香ばしさや旨味が詰まったコクのあるソースにした。

「肉の旨味とデミのコク ミートソース」は、肉の旨味とデミグラスのコクが溶け込んだミートソースのパスタになっている。

［小売価格］

道産秋鮭ときのこのパスタ（バター醤油味）：550円

生パスタ ボロネーゼ：598円

肉の旨味とデミのコク ミートソース：460円

（税別）

［発売日］

道産秋鮭ときのこのパスタ（バター醤油味）：10月15日（水）

生パスタ ボロネーゼ：10月7日（火）〜順次

肉の旨味とデミのコク ミートソース：10月7日（火）〜順次

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp