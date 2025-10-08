三陽商会が展開するブランド「MACKINTOSH LONDON（マッキントッシュ ロンドン）」メンズは、寒暖差に対応できる4wayアウター「BILTON（ビルトン）」を、「マッキントッシュ ロンドン」メンズを展開する全国百貨店54店舗と、三陽商会公式オンラインストア「SANYO ONLINE STORE（サンヨー オンラインストア）」で販売を開始している。

「BILTON」は、近年の気候変動による暖かい秋冬といった、気温変化の大きいシーズンに対応するために開発したアウター。コートと取り外し可能なボア素材のベストを組み合わせることで、4通りの着こなしが可能。暖かい日にはコートやべストを単体で着用して調温アイテムとしても、冷え込む日には防寒着として活躍する汎用性を実現した。

「マッキントッシュ ロンドン」は、英国を代表するアウターウェアブランド「マッキントッシュ」精神を継承しながら、トラディショナルな気品と現代的な感性を融合させ、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンに対応する上質なアイテムを展開している。



「MACKINTOSH LONDON」メンズの4wayアウター「BILTON」

近年、気候変動によって暖かい秋冬の傾向が強まり、気温変化の大きい秋冬シーズンに対応できるアウターへの需要が高まっている。こうした市場ニーズに応えるべく、気温やシーンにあわせて自在にアレンジでき、暖かい秋冬の調温アイテムから真冬の防寒まで幅広く活躍する4way仕様のアウターを開発することとした。

「BILTON」は今年春夏から展開している同名のスタンドカラーコートをベースに、寒暖差の大きい秋冬シーズンに向けて開発したアウター。コートと取り外し可能なボア素材のベストを組み合わせることで4通りの着こなしが可能となっている。コートの素材には高密度に織り上げた発色の美しいポリエステル素材を使用。しわになりにくく快適な着心地を実現した。ゆとりのあるAラインシルエットによって、暖かい秋冬の軽い羽織りから真冬の防寒までシーズンレスに対応する。



ベストとコートを組み合わせて 4 通りの着回しが可能

製品のポイントは、耐久性に優れたはっ水素材なので、しわになりにくく、日常使いから雨天時まで活躍する。4wayでアレンジ自在なので、コートやベスト単体で温かい秋冬の調温アイテムとして、重ね着すれば真冬の防寒着としても着用可能。シーズンレスデザインとして、ゆとりのあるAラインシルエットを採用した。1枚でラフに羽織っても、中に着こんでも映えるデザインとなっている。

取り外し可能なボア素材のベストとコートで4通りの着回しが可能。高品質なフェイクファー素材を開発しているフランスのエコファーメーカー「ECOPEL」の素材を使用したボアベストは柔らかく膨らみのある風合いが特徴で、単品でベストとしても着用できるデザイン性の高いアイテムとなっている。スタンダードなデザインのコート、ベストは単品で着用することで、暖かい秋冬の調温アイテムとして対応が可能。冷え込む日にはベストをコートの内側に重ねて防寒性を高めた着こなしも。さらにコートの上にベストを重ねることで、ワンパターンになりがちな冬のスタイリングの幅を広げることができる。

スタンドカラーコートの素材には、高密度に織り上げることで発色性・耐久性に優れたポリエステル素材「DICROS」を使用した。「SOLOTEX」を素材にブレンドさせることで、従来のポリエステル素材に比べてしわになりにくく、しなやかな風合いながら型崩れしにくい機能性を実現した。はっ水性も備えており、日常使いから雨の日まで幅広いシーンに活躍する。

スタンドカラーコートとして襟を高めに設定することで、雨風の侵入を防ぎながらも、襟を返した際は美しいラインになるよう配慮している。また、前のボタンを閉めて着用した際にも動きやすいようにサイドベントを採用。全体のシルエットはゆとりのあるAラインとし、ラフに羽織れる抜け感を演出しつつ、冷え込む日には重ね着しやすい汎用性の高いデザインに仕上げている。

［小売価格］14万3000円（税込）

［発売中］

三陽商会＝https://www.sanyo-shokai.co.jp