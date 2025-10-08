東ハトは、10月13日から「5Pポケモンクリスマスパック チョコレート味」を期間限定で発売する。

「5Pポケモンクリスマスパック チョコレート味」は、ピカチュウの顔をイメージした形状の、見た目にも楽しいコーンパフスナックを、食べきりサイズの小袋に入れて5袋詰め合わせた。子どもにうれしいカルシウムを配合し、れん乳を加えてミルク感のあるチョコレート味に仕上げており、そのままはもちろん、牛乳をかけたり、アイスにのせたりしてもおいしく楽しめる。

クリスマスデザインの小袋は全部で15種類。ピカチュウに加え、イーブイやチコリータ、ワニノコ、デリバード、ポカブなど、おなじみのポケモンたちがデザインされている（小袋はランダムで5袋が入っている）。

また、小袋の裏面には、ちがいさがしやクロスワードなど、全15種類の「ポケモンクイズ」がついており、家族や友達とシェアして、おいしく、楽しく遊べる商品となっている。

［小売価格］297円（税込）

［発売日］10月13日（月）

東ハト＝https://www.tohato.jp