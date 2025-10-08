ハウス食品は、ファンケルと共同で開発した「深蒸しバジルとケールのパスタソース」を、10月15日からファンケルECサイト（ファンケルオンライン）およびファンケル直営レストラン「FANCL BROWN RICE MEALS」で1000袋限定発売する。内容量は17.4g（8.7g×2）。

製品特徴は、日本茶の製法を活用した“深蒸しバジル”だからこそ表現できるバジルの旨み豊かな味わいと、ファンケルの国産ケールの甘みや旨みを存分に味わえる粉末パスタソース。同製品とオリーブオイル、パスタの茹で汁を加えて作ったソースを茹でたパスタに和えるだけで、バジルやケール本来のおいしさを手軽に楽しめる。ちょっと贅沢な食事を簡単に楽しみたい週末にぜひ味わってもらいたいという。

ハウス食品の独自素材“深蒸しバジル”とは、バジルの加工に「蒸す」・「揉みながら乾燥する」といった日本茶の製法を取り入れることで、生のバジルのような香り高さや深い旨みと、ドライバジルの便利さの両立を実現した、ハウス食品オリジナルのドライバジル。通常のドライバジルに比べてバジル本来の色あいや甘い香り、特有の深い旨みを引き出すことができる。



「深蒸しバジルとケールのパスタソース」調理例

ハウス食品は、“スパイス・ハーブの新しいおいしさや価値を届ける”ことを目的とし、2018年に開発したバジル本来のおいしさと手軽さを両立したハウス食品オリジナルのドライバジル“深蒸しバジル”の可能性を模索していた。また、ファンケルは、2000年に販売開始した国産ケールを100％使用した青汁事業などで、消費者の健康に寄り添い、野菜不足等をサポートしてきた。「両社の持つ素材を生かし、消費者においしく健康的な食生活を届けていきたい」という想いから、初めての共同開発製品として、ファンケルの主力素材である国産ケールを使用したグルテンフリーのパスタソースの開発に着手した。

共同開発にあたり、ファンケルの人々から「スパイス・ハーブの力で、ケール本来のおいしさを感じられるパスタソースにしてほしい」と依頼を受け、ケールの青臭さを低減しつつ、旨みを最大限引き出すことに特にこだわった。“深蒸しバジル”の香り高さと深い旨みを前に立たせながら、アーモンドパウダーの香ばしい風味や甘みでケールの青臭さを低減している。さらに、オールスパイスやナツメグ、クローブ、カルダモンなどのスパイスを組み合わせることで旨みを引き出し、“深蒸しバジル”とケール、両方の素材のおいしさを味わえるパスタソースに仕上げることができた。

ファンケルの人々にハウス食品開発研究所へ来所してもらい、開発段階の製品を試食してもらった際には、「ケールがうまくまとまっていて、とてもおいしい！」と太鼓判を得た自信作となっている。

［小売価格］1300円（税込）

［発売日］10月15日（水）

