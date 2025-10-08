サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランド（以下、ピューロランド）は、11月7日から12月25日までの期間で、「Puroland Illumination Christmas」を開催する。

同イベントはサンリオキャラクターたちが愛情をこめて用意した「星の贈り物」をテーマに、心あたたまるひとときを届けるクリスマスイベント。今年は、人気グローバルボーイズグループJO1とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM（ジェオチャム）」が初登場する。人気アトラクション「サンリオキャラクターボートライド」では、パーティに招待されたJOCHUMたちがさらにアトラクションを盛り上げる。加えて、3Fエントランスに設置されるプレゼントボックスツリーのフォトスポットでは、クリスマスの記念にぴったりな幻想的な写真撮影を楽しめる。さらに、クリスマスの時期にもぴったりな普段の生活で使える実用的なアイテムから、コレクションに最適な記念グッズまで展開する期間限定グッズ、キャラクターをモチーフにした色鮮やかなフードも展開し、JOCHUMと一緒に幸せなクリスマスを堪能できる特別なコンテンツを用意している。





もう一つの注目コンテンツは、12月24日が誕生日の「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」50周年を記念した、「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」のスペシャルイルミネーション「Twinkle Gift Night」。クリエイティブカンパニー「NAKED,INC.」協力のもと、アニバーサリーにふさわしいプロジェクションマッピングや幻想的な装飾が新たに追加され、星空に包まれるような体験とともに、キラキラ輝く特別なゆめ星雲で記念写真を撮影できる。さらに、50周年をお祝いして期間限定グッズも展開する。

他にも、Puroland Illumination Christmasオリジナルコスチュームを着たキャラクターたちとのグリーティングが楽しめる「Puroland Illumination Christmas スペシャルグリーティング（事前予約制・有料）」や、パークオープン時間に人々を迎えるウェルカムグリーティングも開催する。

期間中は、キャラクターたちが飾り付けたイルミネーションや装飾、フォトスポット、クリスマスの時期にぴったりなアトラクション装飾を通じて、訪れたゲストに心あたたまるひとときを提供する。世代を超えて楽しめる、キャラクターたちが準備した様々な贈り物を通じて、今年の冬もサンリオピューロランドでしか味わえない特別なクリスマスを届ける考え。

［「Puroland Illumination Christmas」詳細］

開催期間：11月7日（金）〜12月25日（木）

サンリオピューロランド＝https://www.puroland.jp