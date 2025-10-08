コカ・コーラシステムは、「檸檬堂（れもんどう）」（以下、「檸檬堂」）から、“季節を楽しむ”をテーマにした「季節の檸檬堂」シリーズとして、「季節の檸檬堂 冬の香る柚子とレモン」（アルコール分4％）を10月20日から発売する。

「季節の檸檬堂」は、“季節を楽しむ”をテーマに、その季節にしか楽しめない期間限定の味わいを届けるシリーズ。「檸檬堂」従来のレモンの爽やかなおいしさに、果物をはじめとした季節らしい美味しさを掛け合わせた、特別なラインアップを提供する。

今年の第四弾は、「季節の檸檬堂 冬の香る柚子とレモン」。冬を代表する柑橘である柚子の華やかな香りを存分に活かした、冬限定の一本となっている。



「季節の檸檬堂 冬の香る柚子とレモン」

高知県産柚子の果皮エキスを使用し、ふわっと漂う柚子の香りとレモンのすっきりさが、冬のごはんの箸も進めてくれる。

また、アルコール分は4％と軽やかで飲み疲れしにくく、普段お酒をあまり飲まない人にも手に取りやすい製品となっている。

パッケージは、雪の結晶や柚子、南天など、冬の情緒を感じさせるモチーフをあしらい、和の落ち着きと冬らしさを感じさせるデザインに仕上げた。

家族や友人と過ごす機会が増えるこれからの季節に、柚子の豊かな香りに包まれながら、冬の“ちょっといい時間”を楽しんでほしい考え。

［小売価格］160円（税別）

［発売日］10月20日（月）

日本コカ・コーラ＝http://www.cocacola.co.jp