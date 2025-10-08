ユニクロ、今年最大の話題作「絶対に買うべき3990円アイテム」と「やや物足りなかった4990円アイテム」
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第552回をよろしくお願いします。
◆ユニクロの最新コラボ、珍しい「予約販売」の理由
ユニクロとニードルズのコラボレーションが発表され、10月10日より予約開始、31日より店舗販売開始となりました。ユニクロにしては珍しく「予約販売」を用意しているあたりに本気度が伺えます。
「確実に買えるように」と考えてのことでしょうが、それは裏を返せば、「そのくらい人気が出るだろう」と読んでいるということ。
そう、どのアパレル関係者に聞いても今回のコレクションは間違いなく売れると答えます。さらに言えば、いくら予約販売を受け付けても、このコラボは100%販売後に即完売し、人気カラー人気モデルは転売祭りとなるでしょう。虎視眈々と狙っている転売ヤーも多いのではないでしょうか。
そんなわけで今回は話題のユニクロ×ニードルズの買うべきアイテムをご紹介。先日、ユニクロプレスルームにて全型試着して参りましたのでリアルなところをお伝えいたします。
◆アイテムはわずか3型…少数精鋭なコレクション
まず今回展開されるアイテムは3型
・フリースジャケット 4990円
・フリースオーバーサイズカーディガン 3990円
・フリースオーバーサイズカーディガン 3990円
・フリースワイドパンツ 3990円
・フリースワイドパンツ/丈長め 3990円
カーディガンはストライプ柄だけURLが異なり、ワイドパンツは丈長めモデルも用意されていますが基本は3型のみ。かなり少数精鋭なコレクションとなっております。
今回、大事なことですが、素材は完全にユニクロです。ニードルズの「ニ」の字もありません。ニードルズといえば、国内外で人気のデザイナーズブランド。東京発で海外でも名が知れており、カルト的な人気を誇るショップ『ネペンテス』のオリジナルラインとして誕生したのがきっかけ。
パピヨンマークがついたトラックパンツが市場を席巻しており、日本の大手セレクトショップは当然軒並み取り扱いがあり更には海外でもかなりの人気となっています。
◆「ヤンキー感」のあるデザインがマイルドに
そんなニードルズの人気アイテム、ラインパンツとカーディガンをユニクロ素材で仕上げた今回のコレクション。ニードルズと言えば「ヤンキー感」のあるデザインが男心をくすぐるのですが、ユニクロのソフトなフリース素材で程よくそれらが消されており、万人に向けられたアイテムとなっています。
ラインパンツはやや太め、カーディガンもリラックスシルエット、色味はニードルズらしいパープルカラーなどがあるもののフリースのお陰でコーディネートしやすくなっています。これ嫌いな人はいないだろうな……。
さらにカーディガンとパンツは同素材なのでセットアップとしても着用可能。フリースの上下と聞くとなんだかパジャマみたいになりそうですが、着用すると太めのラインやパール風のボタンデザインなどギミックが利いており、特に『ダル着』には見えません。
◆メルカリなどで転売祭りになる予感
これは爆発的に人気が出るでしょうね……特にパンツの黒、カーディガンのストライプはおそらくメルカリなどで転売祭りになるはずですので早めに押さえておくのが吉です。
「正直、ニードルズなんて別に好きじゃない」と思う方もいるでしょうが、それでも買っておくべき。
シルエットが非常にきれいで着心地もよく、かつ「秋冬用のフリースセットアップ」なんておそらくほとんどの人が持っていないと思う。実用性があり、便利かつかっこいい。ほんのりニードルズのヤンチャ感があり、ユニクロの優等生感と程よくバランスが取れている。これは今年1年間の中でもユニクロのベストバイとなるでしょう。
