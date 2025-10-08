ロシアがウクライナに侵攻を開始してから3年半以上が経ちましたが、戦争が終わる兆しは未だに見えません。富山に避難しているウクライナ人一家が、先週末、射水市で国際交流イベントに参加しました。ふるさとウクライナへの思い、そして平和への願いを吉田記者がお伝えします。



トルコ料理の「ケバブ」に、インドや中東のボディアート体験。今月4日、射水市で開かれた国際交流イベントです。





射水市まちづくりネットワーク 寺井聡志さん「おいしい食べ物とか音楽とか、そういったもので仲良くなろうということで始めた」その会場に、ウクライナの国旗を掲げたブースがありました。そこで販売されていたのが、ビーツという野菜をはじめ、牛肉やトマトなどを煮込んだボルシチです。ロシア料理という印象がありますが、実はウクライナが発祥の伝統料理です。「ボルシチ、赤いんだけど、トマトの色とビーツの色！」「ビーツ！」ウクライナ出身のイナさん。15年以上前に来日し、県内で飲食業に携わっています。ロシアによる侵攻が始まって4か月後の2022年6月、息子のアンドリィさん一家4人を、富山県に避難民として呼び寄せました。今回のイベントでは、家族で手作りしたボルシチを販売し、買い求める人の列ができました。「初めて食べるんですけど、すごくおいしくて、2杯目も買ってこようかと思っています」「みんな美味しくご飯を食べられたらいいのになと思いますよね。早く（戦争が）終わればいいなと思います」「きょうのイベントは特別です。ウクライナは戦争が長すぎるから、そろそろ4年経つから、だから忘れないように…」2022年2月にロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始してからすでに3年と7か月。両国の死傷者は100万人以上にのぼるともされています。日本に避難したウクライナ人は先月末の時点で2825人。県内には18歳未満の子ども7人を含む18人が身を寄せています。「こんにちは！」アンドリィさん一家が富山に避難して間もない2022年9月。「日本語」を学ぶための教室です。KNBは当時、その様子を取材していました。先生「おはようございます」家族「オハヨウゴザイマス」先生「今日はいい天気ですね」家族「キョハ…イイテンキデスネ…」先生「もう一回、今日はいい天気ですね」家族「キョウハイイテンキデスネ」この日本語教室は、行政と県内の専門学校が提携して開いたもの。日本とのつながりがなかったアンドリィさん家族にとって、ゼロからのスタートでした。先生「今からこれを渡していくので、 私からお父さん、じゃあお母さん。これどうぞ」家族「ドウモアリガトウゴザイマス」先生「OK！」「あのね、日本人は『どうも』だけでもいいんです。どうぞ、どうも。これはとっても便利です」母オルガさん「コレドウゾ」父アンドリィさん「アリガトウ」（笑い声）日本語教室に参加していた、アンドリィさんの妻オルガさん。今年の夏、祖国に残る親族に会うため、飛行機とバスを乗り継いで隣国ポーランドからウクライナに入りました。ふるさとは、ロシアの激しい攻撃を受けているウクライナ北東部の都市・ハルキウ。オルガさんが現地で目の当たりにしたのは、住んでいた家のすぐそばで爆撃を受けた建物の数々でした。オルガさん「一番怖いのは毎日誰かが死ぬことです。男性だけじゃなくて女性も子どもたちも毎日死んでいるから、それが一番怖いです」戦争で変わってしまったふるさとの街。もう一度、家族で戻ることができる日は来るのだろうか…。オルガさん「戦争はすぐに終わってほしいです。でも子どもたちが日本に住んでいるなら、どこにでも住んでいたいです」アンドリィさんとオルガさん夫妻の息子ダニイルさんは、県内の専門学校に進学し日本語や英語を勉強しています。ダニイルさん「早く日本語覚えたいです、それだけです」記者「将来は何がしたい？」ダニイルさん「将来は、最初は大学に入りたいです。大学であとはどうかな…」避難生活が長期化し、進む道が見えない状況に不安を感じています。いま家族が願うのは、一日も早い終戦と、みなが平和に暮らせる日です。記者「早く戦争が終わって、平和に行き来ができるようになるといいですね」イナさん「そうですね。みんなに安心、安全の生活がしてほしい」欧米諸国は、ウクライナ、ロシア双方と接触していますが、停戦への道は見えていません。