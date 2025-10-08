ウクライナから富山へ避難 ボルシチに込めた平和への祈り
ロシアがウクライナに侵攻を開始してから3年半以上が経ちましたが、戦争が終わる兆しは未だに見えません。富山に避難しているウクライナ人一家が、先週末、射水市で国際交流イベントに参加しました。ふるさとウクライナへの思い、そして平和への願いを吉田記者がお伝えします。
トルコ料理の「ケバブ」に、インドや中東のボディアート体験。今月4日、射水市で開かれた国際交流イベントです。
「おいしい食べ物とか音楽とか、そういったもので仲良くなろうということで始めた」
その会場に、ウクライナの国旗を掲げたブースがありました。そこで販売されていたのが、ビーツという野菜をはじめ、牛肉やトマトなどを煮込んだボルシチです。ロシア料理という印象がありますが、実はウクライナが発祥の伝統料理です。
「ボルシチ、赤いんだけど、トマトの色とビーツの色！」
「ビーツ！」
ウクライナ出身のイナさん。15年以上前に来日し、県内で飲食業に携わっています。ロシアによる侵攻が始まって4か月後の2022年6月、息子のアンドリィさん一家4人を、富山県に避難民として呼び寄せました。今回のイベントでは、家族で手作りしたボルシチを販売し、買い求める人の列ができました。
「初めて食べるんですけど、すごくおいしくて、2杯目も買ってこようかと思っています」
「みんな美味しくご飯を食べられたらいいのになと思いますよね。早く（戦争が）終わればいいなと思います」
「きょうのイベントは特別です。ウクライナは戦争が長すぎるから、そろそろ4年経つから、だから忘れないように…」
2022年2月にロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始してからすでに3年と7か月。両国の死傷者は100万人以上にのぼるともされています。日本に避難したウクライナ人は先月末の時点で2825人。県内には18歳未満の子ども7人を含む18人が身を寄せています。
「こんにちは！」
アンドリィさん一家が富山に避難して間もない2022年9月。「日本語」を学ぶための教室です。KNBは当時、その様子を取材していました。
先生「おはようございます」
家族「オハヨウゴザイマス」
先生「今日はいい天気ですね」
家族「キョハ…イイテンキデスネ…」
先生「もう一回、今日はいい天気ですね」
家族「キョウハイイテンキデスネ」
この日本語教室は、行政と県内の専門学校が提携して開いたもの。日本とのつながりがなかったアンドリィさん家族にとって、ゼロからのスタートでした。
先生「今からこれを渡していくので、 私からお父さん、じゃあお母さん。これどうぞ」
家族「ドウモアリガトウゴザイマス」
先生「OK！」「あのね、日本人は『どうも』だけでもいいんです。どうぞ、どうも。これはとっても便利です」
母オルガさん「コレドウゾ」
父アンドリィさん「アリガトウ」（笑い声）
日本語教室に参加していた、アンドリィさんの妻オルガさん。今年の夏、祖国に残る親族に会うため、飛行機とバスを乗り継いで隣国ポーランドからウクライナに入りました。
ふるさとは、ロシアの激しい攻撃を受けているウクライナ北東部の都市・ハルキウ。オルガさんが現地で目の当たりにしたのは、住んでいた家のすぐそばで爆撃を受けた建物の数々でした。
オルガさん
「一番怖いのは毎日誰かが死ぬことです。男性だけじゃなくて女性も子どもたちも毎日死んでいるから、それが一番怖いです」
戦争で変わってしまったふるさとの街。もう一度、家族で戻ることができる日は来るのだろうか…。
オルガさん
「戦争はすぐに終わってほしいです。でも子どもたちが日本に住んでいるなら、どこにでも住んでいたいです」
アンドリィさんとオルガさん夫妻の息子ダニイルさんは、県内の専門学校に進学し日本語や英語を勉強しています。
ダニイルさん
「早く日本語覚えたいです、それだけです」
記者
「将来は何がしたい？」
ダニイルさん
「将来は、最初は大学に入りたいです。大学であとはどうかな…」
避難生活が長期化し、進む道が見えない状況に不安を感じています。いま家族が願うのは、一日も早い終戦と、みなが平和に暮らせる日です。
記者
「早く戦争が終わって、平和に行き来ができるようになるといいですね」
イナさん
「そうですね。みんなに安心、安全の生活がしてほしい」
欧米諸国は、ウクライナ、ロシア双方と接触していますが、停戦への道は見えていません。