

「タテ型 すみっコぐらしヌードル あっさりしょうゆ味」

エースコックは、11月3日から、サンエックスのキャラクター「すみっコぐらし」とコラボした「タテ型 すみっコぐらしヌードル あっさりしょうゆ味」を発売する。

2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生した「すみっコぐらし」との初コラボレーションが実現した。ほんのりトマトを利かせた、優しい味わいの醤油スープに「しろくまなると」入りで、キャラクターファン必見の愛らしいコラボ感満載の一杯に仕上げた。

「タテ型 すみっコぐらしヌードル あっさりしょうゆ味」は、滑らかで歯切れの良い角刃のめん。めんに適度な味付けを行い、スープと相性良く仕上げた。チキンをベースとした優しい味わいの醤油ラーメンスープとのこと。ほんのりトマトを利かせることで、余韻のある旨みを感じる一杯に仕上げた。かやくは、色調の良い卵、ねぎ、しろくまの絵入り魚肉練り製品を加えて仕上げた。

パッケージは、すみっコぐらし×ラーメンの世界観を表現した、コラボ感溢れるかわいさいっぱいのデザインとなっている。

［小売価格］171円（税別）

［発売日］11月3日（月）

エースコック＝https://www.acecook.co.jp