

「キリン 氷結無糖 和梨 ALC.7％」（350ml／500ml）

キリンビールは、糖類・甘味料を一切使用せず仕上げた、甘くなくスッキリ爽快なおいしさの「キリン 氷結無糖（以下、氷結無糖）」シリーズから、「キリン 氷結無糖 和梨 ALC.7％（期間限定）」を11月4日に発売する。

近年RTD（Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）市場は、2026年10月の酒税改正まで現行の税率が維持されることを背景に、中長期的に伸長傾向（キリンビール推計）にあり、注目が集まっている。また、RTDが食事中に飲用される機会が増えたことで「食事に合う」「スッキリ甘くない」ことへのニーズが高まっている。「氷結無糖」は誕生以来、味の決め手となる果汁にこだわり、無糖だからこそできる「余計な甘さがない、みずみずしい果実本来のおいしさ」を追求してきた。この「氷結無糖」ならではのおいしさが支持され、今年上半期においても過去最高（2020年発売からの同期比において）となる販売数量を更新した。発売からの販売数量は累計15億本（350ml換算 6月末時点）を突破し、拡大する「無糖チューハイ」カテゴリーをけん引している。

「キリン 氷結無糖 和梨 ALC.7％（期間限定）」は、上品でみずみずしい和梨の果実味が楽しめるスッキリしたクリアなおいしさの「無糖チューハイ」。柑橘フレーバーを中心に展開している通年品とは異なる、非柑橘フレーバーを期間限定で出すことで「今しか飲めない特別感」を感じてもらい、既存の消費者はもちろん新しい消費者にもアプローチし「無糖チューハイ」カテゴリーをさらに広げていく考え。

「氷結」は「スッキリしたおいしさで、すべてのお客様の今日を明るく爽快にする」ことを目指すブランド。「氷結無糖」ならではの「余計な甘さを加えないスッキリクリアなおいしさ」を通じて、多様化するRTDへのニーズに対して、消費者へ新たな選択肢を提供し、RTD市場のさらなる活性化を図る考え。

中味は、柔らかく香るさっぱりとした上品な和梨の香りと、みずみずしく爽やかな果実味で、余計な甘さがなく食事にも合うおいしさとなっている（果汁0.3％）。

パッケージは、「氷結無糖」らしいライトブルーの無糖ロゴと「余計なものを加えないシンプル」なデザインに和梨らしいカラーで果実とグラスシズルをあしらった。

「氷結」ブランドサイトでは、伸長する「無糖チューハイ」の実態がわかる市場データや消費者調査結果などをまとめた「無糖チューハイ大全 by キリン 氷結無糖」を公開している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月4日（火）

キリンビール＝https://www.kirin.co.jp