

オールドアメリカンなクリスマスツリーが彩るロビー

便利で快適なテーマパーク旅を追求する、1955年のアメリカがモチーフのホテル「1955 東京ベイ by 星野リゾート」は、11月10日〜12月25日の期間、シュワッとはじけるオールドアメリカンなクリスマスイベント「OLDIES COLA HOLIDAY 1955」を今年も開催する。アメリカで生まれ、クリスマスに楽しみたい飲み物として親しまれているコーラをテーマにした同イベントでは、シュワッとはじける炭酸をイメージしたオールドアメリカンなクリスマスツリーが館内を彩る。Cafeteriaではコーラを使ったハンバーガーやアップルパイ、トッピングやシロップを組み合わせてコーラのオリジナルアレンジを楽しめるドリンクを提供。さらに今年は、2nd Roomがアメリカの家庭のクリスマスパーティーの雰囲気を味わえる空間に変わる。1955 東京ベイならではの心躍るオールドアメリカンなクリスマスを満喫できるイベントになっている。

1955 東京ベイは「OLDIES GOODIES」をコンセプトに掲げ、世界ではじめてディズニーランドが誕生した1955年のアメリカをモチーフにしたホテル。1955 東京ベイならではの、心躍るオールドアメリカンなクリスマスを楽しんでほしいという思いから、当時のアメリカンカルチャーと結びつきが強く、ホリデーシーズンの特別なムードや楽しいシーンにぴったりなコーラをテーマにした同イベントを企画した。炭酸のようにきらめくオールドアメリカンなデコレーションと、ホリデーシーズンの定番であるコーラを使用した期間限定メニューがホリデー気分を盛り上げる。



炭酸をイメージしたオールドアメリカンなクリスマスツリー

1955年頃のアメリカの世界観がモチーフの館内のロビーを、シュワッとはじける炭酸をイメージしたオールドアメリカンなクリスマスツリーが彩る。今年は、アメリカ車が大きなコーラボトルを積んで登場。ツリーは、ボトルからはじけるコーラや炭酸の泡をイメージしたオーナメントのほか、アメリカの伝統的な飾りであるポップコーンとクランベリーのガーランドや、ロードサインを思わせる飾りで装飾され、オールドアメリカンなクリスマスを演出する。



コーラを使った限定メニュー

アメリカのダイナーを思わせるデザインの「Cafeteria」において、コーラを使った3種類のメニューを期間限定で提供する。「コーラチキンバーガー」はチキンとパテの上にアボカドをクリスマスリースのように載せた食べ応え抜群の一品。パチパチとはじけるコーラソースをかけて食べるのがおすすめ。また、アメリカンなトッピングやシロップを組み合わせてコーラのオリジナルアレンジを楽しめる「H OLIDAY COLA BAR」を今年も提供する。トッピングにはジンジャーブレッドクッキーやポップコーンといったお菓子などを用意。好きなものを詰め込んで自分だけのオリジナルアレンジを楽しめる。さらに今年は、アメリカのクリスマスの定番であるアップルパイをアレンジした「コーラアップルパイ」が新登場する。シナモンやスターアニスなどのスパイスとコーラに漬け込んだ2種類のりんごを、カルダモンの効いた生地に載せてじっくり焼き上げているので、食べると口の中にクラフトコーラのようなスパイスの風味が広がる。



アメリカの家庭のクリスマスパーティーをイメージしたスポット

アメリカのクリスマスは、家族と豪華なディナーを囲み、ゆったり過ごすのが定番。イベント期間中、宿泊者はいつでも自由に滞在できるパブリックスペース「2nd Room」が、アメリカの家庭のクリスマスパーティーの雰囲気を味わえる空間に変わる。フォトスポットとして、クリスマスツリーと暖炉の前にごちそうが並んだテーブルが登場。席に着けば、まるで当時のアメリカでホームパーティーに参加しているような気分で写真撮影が楽しめる。Cafeteriaで購入した限定メニューを囲み、2nd R oomで家族や友人とパーティーを楽しむのもおすすめだとか。

［「OLDIES C OLA HOLIDAY 1955」概要］

期間：11月10日〜12月25日

場所：ロビー、2nd Room、Cafeteria

予約：不要

対象：宿泊者

星野リゾート＝https://hoshinoresorts.com/jp