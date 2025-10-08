飼い主さんが大型犬の頭を撫でた後で、目を合わさずに知らんぷりすることを繰り返したら…？大型犬の反応と飼い主さんとの愉快なやり取りが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で26万9000回再生を突破。「キュンとする」「微笑ましい」といった声が寄せられています。

頭を撫でた後で知らんぷりしてみたら…

Instagramアカウント「gol_den0214」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「きん」ちゃんと飼い主さんの微笑ましいやり取りです。この日、飼い主さんときんちゃんは、仲良く並んでのんびり過ごしていました。

途中でちょっかいを掛けたくなった飼い主さんは、そ～っと手を伸ばしてきんちゃんの頭をナデナデ…。そしてきんちゃんが「何？」と振り向いた瞬間に、飼い主さんはパッとお顔を背けて知らんぷり！

するときんちゃんは「え…今、触ったよね？」と怪訝なお顔をしたものの、「まあ、いいか」とばかりに再びリラックスし始めたそう。

大型犬のリアクションが可愛い！

その後も飼い主さんは、きんちゃんの頭に触れては知らんぷりするということを繰り返してみたそうです。きんちゃんはちょっかいを掛けられるたびに振り向いて、「何なの？」「しつこいな～」と言わんばかりのお目目で見てきたとか。可愛すぎるリアクションに、思わず頬が緩みます。

また飼い主さんが少し手を動かしただけで、「また触ろうとしてるでしょ？」ときんちゃんが気配を察知して振り向き、慌てて手を引っ込める場面も。

愉快なやり取りにほっこり

そのうち「触ってるの、本当に飼い主だよな…。他に誰も近くにいないよね？」とキョロキョロし始めたきんちゃん。そして絶対に飼い主さんが犯人だと確信すると、「そろそろ怒るよ？」と言わんばかりに、飼い主さんをじーっと見つめてきたとか。

それでも飼い主さんは「何もしてないよ？」という態度を貫き、最後まですっとぼけ続けたそう。お茶目な飼い主さんと、なんだかんだ付き合ってくれるきんちゃん。仲良しな2人の愉快なやり取りは、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「素敵な家族」「平和で幸せな時間」「遊びに付き合ってあげてるｗ」といったコメントが寄せられています。

きんちゃんの可愛い姿や、飼い主さんとの微笑ましいやり取りをもっと見たい方は、Instagramアカウント「gol_den0214」をチェックしてくださいね。

