“顔パス”で新幹線に乗車する日がくるのでしょうか。切符やICカードを必要とせず、顔認証で新幹線の改札を通る「ウォークスルー改札」。11月からの実証実験を前にモニターの登録が始まりました。



新幹線改札を“顔パス”で…JR東日本が導入を目指す「ウォークスルー改札」は切符やICカードのタッチを使わずに顔認証などの機能を使って改札を通ることができる仕組みです。





（リポート）「今回実験が行われる顔認証改札機。長岡駅ではこちらの改札に大きなトンネル型の機械が設置されます」11月6日から始まる実証実験では長岡駅と新潟駅にカメラが付いた専用の改札機を設置。新幹線の定期券を利用する人が切符の情報や顔写真を事前に登録すると、顔認証によって改札を通れるようになります。「顔写真を撮影させていただきます」JRは実証実験のモニターを募集していて、長岡駅では10月6日から事前登録が始まりました。長岡市に住むこちらの男性は毎日、新潟駅まで通勤しているといいます。〈利用者〉「せっかく定期持ってるので試してみたいなと思って登録してみました。両手に荷物を持っていてもそのまま入れるようになるとしたら楽かなと思います」個人情報や定期券の確認、そして顔写真の登録。5分ほどで簡単に登録ができました。〈利用者〉「天気が悪いときに傘持ってたりとかカバン持ってますけど、荷物がちょっとあったりとかもあるのでそのときにカバンから定期も出すのが面倒なときも。ストレスなく行けるかなと思います」JR東日本は「マスクの着用時」や「顔が似ている人が通る」などあらゆるケースを想定して検証を進めるとしています。〈JR東日本 新幹線統括本部 恩田義行ユニットリーダー〉「顔の認証技術の部分が今回のチェックの一番のポイントと考えています。これから様々な方法のウォークスルー改札の実証実験をしながら、よりお客さまの利便性を向上していければ」JR東日本は500人程度のモニターの登録を目指していて、中学生以上を対象に10月17日まで募集しています。より便利でスムーズな改札機へ。実証実験は11月6日から来年3月まで行われます。