

左から：「ル・プリスティン フェスティブ ディナー」「パネトーネ」

ホテル虎ノ門ヒルズは、ミシュランスターシェフ セルジオ・ハーマン氏が監修するカジュアル・ファインダイニング・レストラン＆カフェ「ル・プリスティン東京」において、冬の味覚を巧みに取り入れたフェスティブシーズンを彩る特別メニューを提供する。今年のベストセレクションを堪能できる「フェスティブ ディナー」、クリスマスらしい厳選食材を贅沢に織り交ぜた「フェスティブ アフタヌーンティー」、さらに東京限定フレーバーの「パネトーネ」を用意し、人々を迎える。



「ル・プリスティン フェスティブ ディナー」

ル・プリスティン レストラン 東京では、クリスマスとニューイヤーズイブに相応しい特別なコース「ル プリスティン フェスティブ ディナー」を用意する。忘れられない一夜を彩るのは、アントワープ本店のスピリットを受け継ぎながらも、東京ならではの感性で仕立てた“ベスト オブ ル・プリスティン東京 2025”の数々。



「燻製ロブスター ラビオリ」

缶に詰めたユニークなプレゼンテーションが印象的な「牡丹海老 アボカドサワークリーム キャビア」は、シャンパーニュとの相性も格別な、華やかなひとときを演出する一皿となっている。「燻製ロブスター ラビオリ」は、ンドゥイヤとロブスターを包んだ自家製ラビオリに、燻製したロブスターと雲丹を贅沢にトッピングしたクリーミーで奥深い味わい。メインディッシュには、「国産あか牛のグリル’ロッシーニ’」を用意した。ビーフ・フォアグラ・トリュフの三位一体を、ヨーロッパの伝統技法とモダンなアレンジで仕立てた三つのプレートで表現した。濃厚なソースで仕上げた国産あか牛のグリル、トリュフ香るクロケット、冬野菜のポトフが織りなす、ル・プリスティン東京を象徴する“ニューイタリアン”の世界を堪能できる逸品となっている。ディナーの締めくくりには、フレッシュなあまおうを使用したイタリアを彷彿とさせるトリコロールカラーのデザートを。さらにニューイヤーズイブには、特別な一夜に相応しい「ペリエ ジュエ グラン ブリュット」をはじめとするフリーフローを楽しめるほか、ディナー後にはカフェへと移動し、カウントダウンとともに新年を迎えられる。大切な人と過ごすこの冬の祝宴を、ぜひル・プリスティン東京で体験してほしい考え。

［ル プリスティン フェスティブ ディナー 概要］

クリスマスディナー

日程：12月24日（水）・25日（木）

内容：6コースメニュー（アペリティーボ2品含む）

料金：2万5300円／ワインペアリング 9900円、ノンアルコールペアリング 7700円

ニューイヤーズイブ ディナー（第1部）

日程：12月31日（水）17:30開始

内容：4コースメニュー（アペリティーボ1品含む）

料金：1万7600円／ワインペアリング 7700円、ノンアルコールペアリング 5500円

ニューイヤーズイブ ディナー＆カウントダウン（第2部）

日程：12月31日（水）20:30開始

内容：6コースメニュー＆カウントダウン（アペリティーボ2品、フリーフロー含む）

料金：3万8060円 ※要予約。来店日24時間前までに受付

※記載の税込料金に、15％のサービス料が加算される

※記載の税込料金は1名料金となる

※メニュー内容は仕入れなどの状況によって変更になる場合がある

※同メニューのご提供はル・プリスティン レストラン 東京で行い、カウントダウン（フリーフロー含む）はル プリスティン カフェ 東京で開催する

ホテル虎ノ門ヒルズ＝https://www.hyatt.com/unbound-collection/ja-JP/tyoub-hotel-toranomon-hills?src=vanity_hoteltoranomonhills.jp