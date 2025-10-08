金融資産8000万円「正直貯めすぎた。現役時代にもっと使っておけばよかった」68歳男性からの助言
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、京都府在住68歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：京都府
リタイア前の職業：医療従事者
リタイア前の年収：750万円
現在の現預金：2000万円、リスク資産：6000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金516カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：14万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：給与収入120万円（年額、学校等の環境衛生検査）、不動産投資100万円（年額）
支出：30万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「正直貯めすぎた。現役時代にもっと使っておけばよかった」と回答。
その理由として、「配偶者は死去し、現在独居で不動産を保有しているから。私の死後、遺産相続で子どもたちに苦労をかけると思う」と語っています。
「85歳まで年250万円くらい、年金不足分に充てることができると思って」備えてきたといいます。
実際に年金生活を迎えた今、やはり老後資金は目標としていた「5000万円」程度で十分だったのでは、と感じているそうです。
実際は「目標額以上の蓄えがある」ため満足している半面、前述のように持て余してしまっている状況のようです。
理由として「経済的には困っていないから」と語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「老後は各自、どのようになるか分からない。できる範囲でリスクの少ない投資や貯蓄をすること。お金のことだけでなく趣味や友人を持つこと」も大切だとアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
