「おめでとうございます」山田裕貴の妹、結婚を発表。「お兄ちゃん家に負けない幸せなご夫婦に」
俳優・山田裕貴さんの妹でモデルの山田麻生さんは10月7日、自身のInstagramを更新。結婚を発表し、祝福の声が寄せられています。
ファンからは「ご結婚おめでとうございます」「嬉しくて声が漏れてしまった」「お兄ちゃん家に負けない幸せなご夫婦になりますように」「お父様もきっと喜んでいらっしゃると思います」「末永くお幸せに！」などの声が寄せられました。
父の訃報にも触れる麻生さんは「お世話になっている皆さまへ」とつづり、1枚の画像を投稿。「私事で大変恐縮ですがこの度山田麻生は結婚いたしました」と報告しました。また「8月に父が永眠し、悲しみにおしつぶされず前に進めているのはそばで支えてくれるあたたかい人たち、そして応援してくださる皆さまの励ましのおかげです」と、父の訃報に触れつつ関係者やファンに感謝。そして「日々を大切に、お仕事も変わらず一つ一つ大切にそして、支えてくれる大切な人と共に歩んでいきます。引き続き見守っていただけますと幸いです」と結んでいます。
「たくさんのお祝いのメッセージにびっくりしております」発表後、Instagramのストーリーズも更新した麻生さん。「たくさんのお祝いのメッセージにびっくりしております 本当に本当にありがとうございます 日々精進して参ります！！」と、寄せられた祝福のメッセージにコメントしました。幸せな夫婦生活を送ってほしいですね。
(文:堀井 ユウ)