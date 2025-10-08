【狡猾】はなんて読む？頭の切れる人に対して使える言葉！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



「狡猾」はなんて読む？ 「狡猾」という言葉を見たことはありますか？ ヒントは、ずる賢いさまを表した言葉です。 いったい、なんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「こうかつ」でした！ 「狡猾」とは、ずる賢いさまを表した言葉で、自分が得をしようとずるをしたり、悪賢く立ち回ることを指します。 「狡猾に立ち回る」というように使われ、要領よく、素早く行なうものの、“利益を横取りしたい”などの下心がある場合に用いられることが多いですよ。 「猾」のつくりにつられて「こうこつ」と呼んでしまわないように注意してくださいね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

