【狡猾】はなんて読む？頭の切れる人に対して使える言葉！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「狡猾」はなんて読む？
「狡猾」という言葉を見たことはありますか？
ヒントは、ずる賢いさまを表した言葉です。
いったい、なんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「こうかつ」でした！
「狡猾」とは、ずる賢いさまを表した言葉で、自分が得をしようとずるをしたり、悪賢く立ち回ることを指します。
「狡猾に立ち回る」というように使われ、要領よく、素早く行なうものの、“利益を横取りしたい”などの下心がある場合に用いられることが多いですよ。
「猾」のつくりにつられて「こうこつ」と呼んでしまわないように注意してくださいね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
