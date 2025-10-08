TUY

■台風22号(ハーロン)

2025年10月08日18時45分発表

8日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    非常に強い
存在地域    青ヶ島の南西約250km
中心位置    北緯30度55分 (30.9度)
東経138度00分 (138.0度)
進行方向、速さ    北北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (140 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域    全域 390 km (210 NM)

9日6時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    青ヶ島付近
予報円の中心    北緯32度35分 (32.6度)
東経139度50分 (139.8度)
進行方向、速さ    北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (140 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 190 km (105 NM)

9日18時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    関東の南東
予報円の中心    北緯33度50分 (33.8度)
東経144度05分 (144.1度)
進行方向、速さ    東北東 35 km/h (19 kt)
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (140 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 240 km (130 NM)

10日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯34度10分 (34.2度)
東経156度00分 (156.0度)
進行方向、速さ    東 50 km/h (28 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (165 NM)

11日15時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    アリューシャンの南
予報円の中心    北緯38度20分 (38.3度)
東経172度30分 (172.5度)
進行方向、速さ    東北東 65 km/h (35 kt)
中心気圧    980 hPa
最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    全域 440 km (240 NM)
 

■台風23号(ナクリー)

2025年10月8日19時5分発表

8日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯19度50分 (19.8度)
東経137度40分 (137.7度)
進行方向、速さ    北北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    全域 220 km (120 NM)

9日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯21度55分 (21.9度)
東経136度00分 (136.0度)
進行方向、速さ    北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)

9日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯23度40分 (23.7度)
東経134度50分 (134.8度)
進行方向、速さ    北北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)

10日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯26度10分 (26.2度)
東経132度20分 (132.3度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)

11日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯28度25分 (28.4度)
東経130度35分 (130.6度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

12日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯31度00分 (31.0度)
東経134度25分 (134.4度)
進行方向、速さ    北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    320 km (175 NM)

13日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯32度20分 (32.3度)
東経140度55分 (140.9度)
進行方向、速さ    東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    400 km (215 NM)
 

