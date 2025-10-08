【台風情報】″ダブル台風″ のあとの勢力と進路を詳しく 台風23号(ナクリー)は急カーブし日本列島に接近の可能性...台風22号(ハーロン)と同じようなルートで 今後の天気を画像で 進路予想 気象庁
■台風22号(ハーロン)
2025年10月08日18時45分発表
8日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 非常に強い
存在地域 青ヶ島の南西約250km
中心位置 北緯30度55分 (30.9度)
東経138度00分 (138.0度)
進行方向、速さ 北北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域 全域 390 km (210 NM)
9日6時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 青ヶ島付近
予報円の中心 北緯32度35分 (32.6度)
東経139度50分 (139.8度)
進行方向、速さ 北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)
9日18時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 関東の南東
予報円の中心 北緯33度50分 (33.8度)
東経144度05分 (144.1度)
進行方向、速さ 東北東 35 km/h (19 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
10日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯34度10分 (34.2度)
東経156度00分 (156.0度)
進行方向、速さ 東 50 km/h (28 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (165 NM)
11日15時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 アリューシャンの南
予報円の中心 北緯38度20分 (38.3度)
東経172度30分 (172.5度)
進行方向、速さ 東北東 65 km/h (35 kt)
中心気圧 980 hPa
最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)
■台風23号(ナクリー)
2025年10月8日19時5分発表
8日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯19度50分 (19.8度)
東経137度40分 (137.7度)
進行方向、速さ 北北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)
9日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)
東経136度00分 (136.0度)
進行方向、速さ 北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
9日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯23度40分 (23.7度)
東経134度50分 (134.8度)
進行方向、速さ 北北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
10日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯26度10分 (26.2度)
東経132度20分 (132.3度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
11日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯28度25分 (28.4度)
東経130度35分 (130.6度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
12日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯31度00分 (31.0度)
東経134度25分 (134.4度)
進行方向、速さ 北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 320 km (175 NM)
13日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯32度20分 (32.3度)
東経140度55分 (140.9度)
進行方向、速さ 東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 400 km (215 NM)
■今後の全国の天気を画像で（地方ごと）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
